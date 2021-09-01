轮到小学生了：习近平思想首次进入小学课本

法国学者警告，在习近平声称自己是中国宗教唯一先知并且所有异议都被视为异端时，西方必须坚定捍卫自由价值观。

中国小学校9月1日新学年开始有个新特点：那就是小学课本充满了"习近平思想"。法新社说，这是共产党灌输爱国主义和推动对习主席个人崇拜的方式。有的家长表示担忧但不敢吭声。

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根据中国教育部的指导方针，习近平思想被纳入整个课程，覆盖所有学生，直至大学水平。

在新教科书中，不仅有习主席关于爱国主义和公民责任的“语录”，各章还包含共产党在与贫困和冠状病毒（Covid-19）做斗争中起到的作用。

根据中国政府的通知，小学教师应该"在年轻一代人的心中播下“爱党”、“爱国” 、“爱社会主义”的种子。

习近平的"新时代中国特色社会主义思想"包含若干原则，其中包括要求民族团结、发展、维护共产党继续在台上掌权。

它敦促中国人"对自己的文化有信心"，通过"将人民置于发展的核心"来实现"共同繁荣"，"推进法治"，并建立"一支世界级军队"。

澳大利亚中国政策中心主任亚当-尼（Adam Ni）告诉法新社，这些课本的目的是"促进对习近平的个人崇拜，也灌输更多民族自豪感"。

法新社电稿称，习近平在2018年的一次全国人大会议上让他的思想写进了中国宪法，该人大会议还废除了对中共领导人两届任期的限制，使习近平能够无限期地保持权力。

此后，习思想便被中国官媒和政府官员大量引用，不仅引用在艺术、经济发展和抗冠状病毒斗争等广泛的领域，而且各大学都开设了研究习近平思想的机构专门。

中国的初中和高中有政治课已是常态，现在随着小学有了新课本，便可从孩子年幼时开始灌输意识形态。

几位家长告诉法新社，他们感到很不安，但因为担心惹上麻烦，都拒绝接受采访。

中国社交网络微博的一名用户今天9月1日抱怨说，"现在洗脑从童年就开始了。" 另一位抱怨道："我们能拒绝吗？"。

法新社的报道说，此举是在当局对未成年人沉迷视频游戏进行严厉打击下发生的，现在中国学生每周只被允许玩3小时的游戏。