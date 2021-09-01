轮到小学生了：习近平思想首次进入小学课本
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中国小学校9月1日新学年开始有个新特点：那就是小学课本充满了"习近平思想"。法新社说，这是共产党灌输爱国主义和推动对习主席个人崇拜的方式。有的家长表示担忧但不敢吭声。
根据中国教育部的指导方针，习近平思想被纳入整个课程，覆盖所有学生，直至大学水平。
在新教科书中，不仅有习主席关于爱国主义和公民责任的“语录”，各章还包含共产党在与贫困和冠状病毒（Covid-19）做斗争中起到的作用。
根据中国政府的通知，小学教师应该"在年轻一代人的心中播下“爱党”、“爱国” 、“爱社会主义”的种子。
习近平的"新时代中国特色社会主义思想"包含若干原则，其中包括要求民族团结、发展、维护共产党继续在台上掌权。
它敦促中国人"对自己的文化有信心"，通过"将人民置于发展的核心"来实现"共同繁荣"，"推进法治"，并建立"一支世界级军队"。
澳大利亚中国政策中心主任亚当-尼（Adam Ni）告诉法新社，这些课本的目的是"促进对习近平的个人崇拜，也灌输更多民族自豪感"。
法新社电稿称，习近平在2018年的一次全国人大会议上让他的思想写进了中国宪法，该人大会议还废除了对中共领导人两届任期的限制，使习近平能够无限期地保持权力。
此后，习思想便被中国官媒和政府官员大量引用，不仅引用在艺术、经济发展和抗冠状病毒斗争等广泛的领域，而且各大学都开设了研究习近平思想的机构专门。
中国的初中和高中有政治课已是常态，现在随着小学有了新课本，便可从孩子年幼时开始灌输意识形态。
几位家长告诉法新社，他们感到很不安，但因为担心惹上麻烦，都拒绝接受采访。
中国社交网络微博的一名用户今天9月1日抱怨说，"现在洗脑从童年就开始了。" 另一位抱怨道："我们能拒绝吗？"。
法新社的报道说，此举是在当局对未成年人沉迷视频游戏进行严厉打击下发生的，现在中国学生每周只被允许玩3小时的游戏。
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