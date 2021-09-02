中国禁演真人秀：习近平为啥整肃“花美男”和“饭圈儿”

中国当局近几天发布整肃演艺界的通知，不仅鞭挞“盛世产物”“花美男”，更忌惮他们的数千万“铁粉”“饭圈儿”。中国网信办提醒各地政府，饭圈儿文化涉及“网上政治安全”和“意识形态安全”…

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法新社发自北京的报道说：随着当局重新掌控娱乐业，中国9月2日周三宣布禁止一些真人秀节目，并命令广电机构和网播平台塑造更有男子气概的男性形象。

该报道指出，北京当局正在寻求清理近几个月来爆出系列丑闻的演艺行业，这些丑闻在8月份以涉嫌强奸罪逮捕了大明星吴亦凡（Kris Wu）而达到顶峰。

另外，更近的一个事件是，中国女演员郑爽在上周因逃税被罚款3千900万欧元。

法新社说，让观众以压倒性优势投票给自己喜欢的候选人的电视真人秀节目在中国非常受欢迎。但这种节目也受到严厉批评，被指责传播消极影响，促使一些粉丝做出不理性的行为。

中国监管机构呼吁建立"正确的"美容标准，禁止"娘娘腔"的男人和"低俗的影响者"出现。

据中国国家广电总局网站9月2日刊出的通知说，广播电视机构和网络视听平台今后将不得播出“偶像养成类”节目，也不得播出明星子女参加的综艺娱乐及“真人秀”节目。

中国当局要求选秀类节目严格控制投票环节设置，…坚决抵制不良“饭圈”文化，并杜绝“娘炮”等畸形审美。应该“大力弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化”。

法新社说，面对不断下降的出生率，北京当局痛斥受韩国流行音乐明星启发而出现的“娘炮”外观的名人。

上周，中国在线视频服务平台“爱奇艺”就取消了真人秀节目的拍摄。

中国互联网监管机构国家网信办（CAC）周五则发布了新规则，特别提到深入整治“饭圈”。要求取消所有涉明星艺人个人或组合的榜单，不得出现明星艺人姓名等个人标识。引导粉丝更多关注文化产品质量，“降低追星热度”。

中国网信办提醒各地政府，治理“饭圈”与“维护网上政治安全”和“意识形态安全”相关联。