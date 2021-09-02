克里：中国继续建设燃煤电厂将可能破坏全球应对气候变化的努力

正在中国访问的美国气候特使克里周四在与中国高级官员会谈后表示，中国继续建设燃煤电厂有可能破坏全球应对气候变化的努力。克里强调：“气候不是意识形态” 。

广告 继续浏览后续

法新社消息，由于北京在新疆的人权记录、香港局势以及新冠病毒起源等领域问题，中美关系近几个月越来越紧张。但世界上两个最大的污染国之间合作对于应对气候变化至关重要。

克里周四晚间向媒体表示，美国已向中国表明，“新增燃煤电厂对全球应对气候危机的努力构成巨大挑战。”

克里并表示，他要求中国方面停止燃煤电厂的建设，“以免全球到2050年实现碳中和的努力遭到破坏”。

法新社援引克里表示，(与中国官员的）会谈“非常具有建设性”，但他在这个问题上“直言不讳”。

中国确立了到2060年实现碳中和的目标，但目前中国仍然非常依赖煤炭，煤炭占其能源结构的60%。尽管中国承诺到2030年限制煤炭的使用，但中国去年投产的燃煤发电厂预计将产生38.4吉瓦的发电量，这是世界其他地区在此期间发电量的三倍多。

中国并一再强调，如果中美两国关系恶化，中国与美国的气候合作取决于两国的总体关系。

美国气候特使克里周四呼吁北京不要让两国间的紧张阻碍了气候问题的谈判。克里表示，“气候不是意识形态，”，“这是一个全球性的挑战。”

克里并说， “无论我们之间有什么分歧，我们应对气候危机都是必不可少的。”

而中国外交部长王毅周三在与克里的视频会谈中警告，“中美气候合作离不开两国的总体关系。”王毅还说：“现在球在美国一边，美国应该停止将中国视为威胁和对手。”

周四早些时候，克里在与中国副总理韩正的线上会谈中表示，中国在对抗全球变暖的斗争中“发挥了关键作用”。克里说， “没有中国的全力投入，世界无法解决全球变暖问题。”克里表示，“我们相信中国可以做得更多。”

中国是世界上最大的二氧化碳排放国（占排放量的 27%），领先于美国，而美国在历史上是迄今为止排放量最多的国家。

据美国国务院称，美国特使克里的亚洲之行旨在在11月在苏格兰格拉斯哥举行世界气候峰会前，加强美国应对气候变化的双边和多边努力。