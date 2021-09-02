全球食品价格八月份再度上涨

法国农业部长纪约姆((Didier Guilllaume))遗憾地表示，法国超市从2月1日起4%食品价格上调

联合国粮农组织星期四（9月2日）发布最新月度报告显示：受糖、小麦和植物油价格大幅上涨的影响，8月份全球食品价格指数在经历了连续两个月下跌后再度上扬。

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粮农组织食品价格指数8 月环比和同比分别上涨 3.1% 和 32.9%。 粮农组织食品价格指数衡量一揽子基本食品的国际价格月度变化，再度接近2011年2月记录的创纪录水平。

粮农组织在一份公报中披露：糖的价格在一个月内上涨了9.6%，达到2017年2月以来的最高水平，并标志着连续第5个月上涨。主要原因是市场担心巴西遭遇霜冻天气对糖类作物造成损害，巴西是食用糖的最大出口国。

8月份，植物油价格指数上涨6.7%，其中国际棕榈油价格回升至历史高位，因为对产量低于潜能的担忧迟迟未能缓解，导致马来西亚库存减少。菜籽油和葵花籽油价格也纷纷上涨。

当前预报显示，今年世界小麦产量将下降 0.7%，主要反映了北美长期干旱状况以及哈萨克斯坦和俄罗斯恶劣天气的负面影响，世界小麦价格随之高涨8.8%。 谷物价格指数环比8月上涨3.4%。不过，玉米价格有所下降，下跌0.9%。粮农组织当前预计 2021/22 年度全球谷物消费量将比上一个销售年度增加 1.4%，主要原因是饲料用量的强劲增长以及粮食消费量的增加。

总体来看，8月份肉类价格指数略有上涨，其中羊肉和牛肉价格受到中国大量采购的支撑，而东亚和中东的强劲进口需求提振了禽肉价格。猪肉价格因中国采购量持续萎缩和欧洲内需疲软而下跌。

一个多月来，乳制品价格小幅下跌。粮农组织认为：国际奶粉价格的下降抵消了黄油和奶酪价格的上涨。