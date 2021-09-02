特斯拉中国工厂部分生产线因芯片短缺停产数天

彭博新闻周四援引知情人士报导，由于全球半导体供应短缺，上个月特斯拉上海工厂的部分业务暂停了几天。另外，针对欧盟或将在公共采购合同中排除中国，中国商务部新闻发言人束珏婷周四表示，"希望欧方能秉持公平开放市场原则，避免歧视性做法"。

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彭博新闻周四援引知情人士报导，由于全球半导体供应短缺，上个月特斯拉上海工厂的部分业务暂停了几天。

报导称，由于缺乏关键的芯片，特斯拉上海工厂的部分生产线8月停产了约四天。

根据报导，电子控制器的供应短缺，主要导致特斯拉的Y型运动型多用途车跨界车的生产延误。目前中国工厂的生产已经恢复正常。

特斯拉没有立即回应路透对该报导的询问。

上个月，全球最大的汽车制造商丰田汽车表示，由于长达数月的芯片短缺，它将把9月份的全球产量较之前的计划削减40%，而全球其他汽车制造商也在削减产量。

另据路透社报道，欧盟或将在公共采购合同中排除中国，中国商务部新闻发言人束珏婷周四表示，"希望欧方能秉持公平开放市场原则，避免歧视性做法"。

束珏婷是商务部新任发言人，周四发布会也是她新身份的首秀。

据德媒此前报导，欧洲议会国际贸易委员会将讨论有关“国际采购工具”的法规草案。这一草案由欧洲议会最大党团、欧洲人民党党团提出，目的是为了保护欧盟国家的公司在本国境内的国际公开招标中免受不公平待遇。

消息称，该草案一旦生效，中国公司就会在欧盟国家的公路、桥梁等公共采购合同中失去竞争资格。而据估计，欧盟每年的公共采购市场规模约有2万亿欧元。