胡锡进打脸李光满 别相信要革命了

李光满一篇欢呼一场伟大的荡涤一切尘埃的革命正在进行的“檄文”日前得到所有党媒官媒转发，环球时报总编胡锡进周四却出面打脸，让“大家都不要信 !”李文广泛转发，分析人士指得到大人物批示，那么，胡锡进出面批驳，又意味着什么？中共20大临近，习近平加紧自我接班之际，是否透显出中共党内气氛相当地诡秘？

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北京当局最近重击不同行业，惩罚网络巨头，打击私企，批判饭圈文化……习近平提出“共同富裕”，被解读为“打土豪分田地”，有人甚至怀疑是“公私合营”的前兆，一些私企恐慌中捐出巨款，面对此种惊恐局面，李光满的文章应运而生，预告这一切显示“中国正在发生重大变化，从经济领域、金融领域、文化领域到政治领域都在发生一场深刻的变革，或者也可以说是一场深刻的革命”。

文章既出，包括新华社、人民日报、央视在内的所有重要官媒网站纷纷转发，犹如文革时代转发两报一刊的社论，文章写得咬牙切齿，顿时造成一种肃杀气氛，加上官方正在全力围剿私企，整治互联网巨头，端出演员赵薇、文化人高晓松等人示众，一些海外观察者怀疑二次文革即将到来。

诡异的是，人民日报旗下的环球时报总编胡锡进9月2日却透过微信公众号『胡锡进观察』发文，批驳李光满的文章“对形势做了不准确的描述，使用了一些夸张的语言，背离了国家的大政方针，造成了误导”。

胡锡进却对北京当局发动的一系列人心惶惶整治行动轻描淡写，称出现了一些“畸形的发展”，而这些问题能够通过国家的机制发现并确认，进行必要的及时调整。他指推进共同富裕，强化公平正义建设，“这不是什么革命”。

很显然，李光满的文章不仅引起海外惊诧，在中共圈子内部也引起某种震动，以至于胡锡进批评说，从李光满的文章看，中国仿佛要告别改革开放以及中共18大以来的基本路线方针政策，要形成某种秩序颠覆，真的要革命了，“这确属严重的误判和误导”。胡锡进反问：“需要搞运动式‘革命’吗？革谁的命？”

李光满文章宣扬中国正在到来的变革“不仅要摧枯拉朽，而且要刮骨疗伤”，“刮骨疗伤”这是习近平喜欢使用的一个词。然而胡锡进称，“我很担心这样的语言会勾起人们的某些历史记忆，引发一定范围的思想混乱和恐慌”。胡锡进指李光满的说法“属于少数人的狂想”。

习近平治下，敢言者几乎失踪了，或者被抓走了，如果是一个自由知识分子出面批驳李光满的左调，很难想象会遭遇什么后果，胡锡进自然是政权的维护者，似乎获得了尚方宝剑，及时站出来“拨乱反正”。

胡锡进称，自己撰文的动机是希望所有人相信，中国的改革开放路线不会变，中共18大以来的重大方针政策一定会得到坚持。他称：“凡是对国家监管措施的极端解读，大家都不要信”。大有紧急扭转形势之架势。不过，中共宣传部9月2日下文通知，正式展开文娱领域综合治理，“严惩违法失德艺人”等等。局面照样十分地阴森。

诡秘的是，李光满欢呼革命到来，或为一时心血来潮，但“雄文”被中央官媒广泛转载，若无中央某位大人物的首肯，不可能做到，也不可能引起如此大的震动。北京学者荣剑发推说：“老胡应该问，一个极左写手，写了一篇大字报，为何会在所有官媒上转发？这是谁在误判和误导呢？”这背后肯定有文章，是谁批示要各大官媒转发的？是哪一位大人物？有人认为，能协调各个党媒齐刷刷转发的人，这背后的政治力量不是一个像李光满这样的“老左棍棍”能解释的，这是故意的做局。

胡锡进劝“大家都不要信”，又意味着什么？胡锡进本被视为煽动民族主义急先锋，然而煽起的火培植起更左更极端的势力，甚至对胡锡进故作温文，不肯太极端的表态都很不屑。前不久，胡锡进竟然莫名其妙感叹说不定某一天自己也会“社死”。

习近平治下，权力阴森，然而中共内部似未像外界所想象的，已经被习近平彻底制伏，从习近平不断强调斗争，不断要求忠诚似乎透显出某种恐惧。左棍呼唤革命，所有官媒转发，却被另一位喉舌打脸，这个政权内部似乎暗涌不断。