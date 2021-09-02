飓风艾达余威肆虐纽约 至少17人死亡

飓风艾达余威未尽引发洪灾，美国纽约市罕见进入紧急状态。这场历史罕见灾害事件目前为止已造成至少17人丧生，灾情并导致美国网球公开赛（US Open）延后举行。

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法新社报导，这场暴雨导致纽约街道变成河流。地铁月台水流倾泻宛如瀑布，轨道也被淹没，地铁已停止服务。紧急部门在当地周四表示，市内出现127毫米至254毫米降雨，中央公园一带一小时降雨量达78.74毫米，全日降雨量為181.1毫米，都创了历史最高纪录。纽约市街道被雨水淹浸，低洼及排水不畅顺的地区都出现积水。

纽约地区几乎所有铁路线都暂停服务。有人被困地下室，有被困车内的人获救；网上有片段显示洪水涌入地铁站及民居的情况。

曼哈顿（Manhattan）一家餐厅老板米海洛夫（Metodija Mihajlov）告诉法新社："从没看过这么大的雨"。他的地下室积水约7.62公分。

包括肯尼迪国际机场在内的各机场共有数以百计的航班被取消，并传出一处航站楼淹水的影片。

包括曼哈顿、布朗克斯（The Bronx）、皇后区等多个行政区都有主要道路淹水封闭。救难单位拯救了数百人。

飓风艾达上周末侵袭美国南部的路易斯安那州，之后一路向北肆虐，带来严重洪灾和龙捲风。

豪雨导致纽约这座美国金融与文化之都陷入，布鲁克林区与皇后区受到重创。纽约州长凯西·霍赫尔（Kathy Hochul）宣布进入紧急状态。

警方表示，纽约市共有9人死亡，遇难者年龄在2岁至86岁之间。其中8名死者是因来不及逃出位于皇后区和布鲁克林区的地下室而丧生。

新泽西州伊利沙白市（Elizabeth）市长发言人告诉法新社，伊利沙白市共有4名居民遇难。当地也已宣布进入紧急状态。

新泽西州派赛克（Passaic）另证实有1人死亡。宾夕法尼亚州蒙哥马利郡（Montgomery County）则有3人丧生。

另有当地媒体报导，纽约地区至少有22人丧生。