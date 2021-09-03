中国房地产巨头-恒大集团受到债权人追债

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中国房地产巨头恒大集团负债累累，受到两家债权人追债，要求其“立即偿还贷款”。彭博新闻周五报道指出：恒大集团的破产将对中国经济产生严重后果。

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恒大集团是中国最大的私营企业之一。标榜在中国拥有雇员20万，并间接创立了380万个就业岗位。集团于本周披露，其负债数额达人民币19亿7000万元人民币，并存在“贷款违约风险”。

彭博新闻周五引述知情人士披露的消息指出：恒大的主要非银行债权人中的两家信托公司，要求其“立即”偿还某些贷款。不过，相关贷款总数额未予披露。

法新社报道指出：潜在的清算风险可能产生非常严重的后果，不仅对经济，而且对社会稳定必将产生影响，一些已经购买房屋的业主将面临永远无法从中受益的风险。恒大集团已经出手了部分资产的股份，并为一些公寓的出售提出大幅折扣。

本周初，该集团发布了今年的半年业绩报告，显示：今年上半年，净利润下降29%，该集团的股价也在一年内下跌了70%。

中国政府曾在8月份要求恒大敦促其领导层“积极”解决现金流问题。不过，至目前为止，当局尚未表明是否会提供财政支持。

除了房地产，恒大集团也涉足汽车行业。成立于2019年的恒大汽车，志在电动汽车领域展开一场颠覆所有认知的创新运动，至今却未能出售任何一辆汽车。该集团还投资了旅游、互联网、数字、保险以及期望规模超过迪斯尼乐园的儿童休闲公园。

恒大集团旗下还拥有一家足球俱乐部即：广州足球俱乐部，由曾获世界杯冠军的意大利人法比奥-卡纳瓦罗（Fabio Cannavaro）执教。

报道指出：实际上，中国政府对大型私营企业集团近年来的贷款规模表示担忧，正在推动这些企业“瘦身”，如：从事地产和影视业的万达集团、或涉及旅游、娱乐、医药业的复星集团。