中国提案遭拒后 美国将为太平洋海底电缆项目提供资金

路透社援引两位消息人士称，密克罗尼西亚联邦将利用美国的一个融资机制来建造一条太平洋海底通信电缆，此前该国拒绝了一项由中国公司牵头的提案，美国官员认为该提案存在安全威胁。

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路透社援引两位了解计划的消息人士说，密克罗尼西亚联邦将利用美国的资金在其四个州中的两个州，科斯雷州和波纳佩州之间搭建一条线路，复制之前由世界银行和亚洲开发银行支持的7,260万美元项目中提议的部分路线。

密克罗尼西亚联邦（The Federated States of Micronesia）位于中部太平洋地区，属加罗林群岛。近年来，美国对在太平洋地区铺设光缆的几个计划非常感兴趣，这些项目将大幅改善岛屿国家的通信。

海底电缆的数据容量远远大于卫星，这使华盛顿担心中国公司的参与会损害地区安全。

而北京一直否认有任何利用电缆基础设施进行间谍活动的意图。

路透社6月曾报导，该项目还包括瑙鲁和基里巴斯，但在美国表示担心合同将授予华为海洋网络有限公司后，该项目告吹。

一位消息人士告诉路透社，密克罗尼西亚将从美国救援计划(American Rescue Plan)中提取约1,400万美元，该计划是美国总统拜登创建的一个机制，用于在国内外分配资金，以应对新冠疫情带来的健康和经济影响。

密克罗尼西亚联邦表示，它致力于向科斯雷州提供光纤连接，并向基里巴斯和瑙鲁提供转接连接。该国没有直接回答关于美国资金的问题。

另一位消息人士说，美国资助的电缆可能会连接到HANTRU-1号海底电缆，这是一条主要由美国政府使用的线路，连接到美国太平洋领土关岛。