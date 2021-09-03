中宣部禁「劣迹艺人」转阵地复出 入「劣迹令」者难败部复活

针对中国娱乐圈乱象问题，中央宣传部近日印发《关于开展文娱领域综合治理工作的通知》，要求进一步强化行业管理，加大对违法失德艺人的惩处，禁止劣迹艺人转移阵地复出，并呼吁行业协会积极开展「道德评议」及对失德工作室进行行业抵制。《通知》意味过往受制艺人转换平台以败部复活的途径亦被堵上，赵薇、郑爽、吴亦凡等近日受批艺人暂难东山再起。

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北京近日整肃娱乐乱象，红极一时的吴亦凡被捕，在日本靖国神社留影张哲瀚遭批评，赵薇疑似被列劣迹艺人而遭到封杀，郑爽逃税被重罚近三亿元人民币，不同部门更下发多项文件，继中央网信办出台十条严打「饭圈」（粉丝圈）的规定后，中宣部亦印发上述《通知》，指随着文娱产业迅速发展，天价片酬、「阴阳合同」、偷逃税等问题有以新方式、新手段死灰复燃迹象，流量至上、畸形审美、「饭圈」乱象、「耽改」（多指男男同性爱情小说改编的剧集）之风等新情况新问题迭出，一些从业人员政治素养不高、法律意识淡薄、道德观念滑坡，违法失德言行时有发生，对社会特别是青少年产生不良影响，严重污染社会风气。

中宣部《通知》明确指出，娱乐圈乱象，须坚持以社会主义核心价值观为引领，标本兼治，订明从七方面治理文娱圈，包括规范市场秩序和压实平台责任等。当中，《通知》要求遏制资本不良牟利，抵制天价片酬，严厉查处偷逃税行为；另要查处一批牟取不当利益的营销号，打击各种形式的流量造假行为。

《通知》同时要求加大对违法失德艺人惩处，禁止劣迹艺人转移阵地复出；规范明星广告代言；提高准入门坎，规范艺人经纪。此外，《通知》要求行业协会发挥作用，积极开展道德评议，及时对违法失德人员和纵容违法失德行为的经纪公司、明星工作室进行行业抵制和联合惩戒。

中国演出行业协会推出的《演出行业演艺人员从业自律管理办法》今年3月生效，当中订明，「劣迹艺人」将受到协会会员单位一年至永久的联合抵制，且须在联合抵制期限届满前三个月内提出申请，经批准后才可复出。《办法》第16条更订明，协会各会员不得邀请受制演艺人员参与演出行业「各类活动」和提供宣传之便，可解作禁止转移阵地复出，但中宣部的《通知》明确指出，禁止转移阵地复出。