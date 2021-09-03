布林肯将访问卡塔尔及德国就阿富汗危机展开对话

美国国务卿布林肯将于下周初访问卡塔尔，随后前往德国，与德国外长马斯共同组织20国部长线上会议，讨论阿富汗局势。据路透社报道，塔利班可能已经控制了反塔利班武装的据点潘杰希尔省。联合国难民署警告：阿富汗正面临严重的人道主义危机。

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法新社消息，布林肯周五做了上述宣布。目前，负责阿富汗事务的美国外交官已经撤退，国际社会与塔利班的主要讨论都在卡塔尔进行。

不过布林肯没有说他是否会在多哈与喀布尔的新伊斯兰政权代表举行会晤。

布林肯随后将前往德国，并将与德国外长马斯一道，组织由20个国家外长参加的部长级线上会议，专门讨论阿富汗问题。

美国国防部指出，国防部长奥斯汀也将于5日启程，首先抵达卡达尔，随后将访问巴林、科威特和沙特等美国军事盟友。

另据路透社消息，据塔利班内部的三个渠道获悉，塔利班可能已经控制了潘杰希尔省，这里是反塔利班武装的据点。如果塔利班控制了该省，就基本控制了阿富汗全境。

周五，阿富汗首都喀布尔传出鸣枪声，报道说可能是因有塔利班领导人入城，也可能是因为塔利班已拿下潘杰希尔山谷。不过，反塔利班阵营的发言人表示，武装人员已击退塔利班武装。

潘杰希尔位于喀布尔东北大约120公里，是已控制包括喀布尔等大部分阿富汗土地的塔利班至今仍未攻下的省份，当地陡峭的山谷易守难攻。

另据路透社报道，塔利班消息人士周五称，塔利班联合创始人巴拉达尔(Mullah Baradar)将领导阿富汗新政府，新政府可能很快就会宣布。

巴拉达尔是塔利班政治委员会负责人。三名消息人士称，他将与已故塔利班创始人奥马尔的儿子穆罕默德·雅各布和谢尔·穆罕默德·阿巴斯·斯坦内克扎伊在新政府中担任高级职位。

一名不愿透露姓名的塔利班官员告诉路透社:“所有高层领导人都已抵达喀布尔，宣布新政府的准备工作已进入最后阶段。”

另外，联合国难民署周五再次警告，阿富汗正面临一场重大的人道主义危机。目前，在该国边境寻求庇护的弱势阿富汗人的处境仍处于极不确定状态。

难民署发言人巴洛支在巴基斯坦向记者表示，“现实是，阿富汗境内正在出现流离失所危机。今年有60多万阿富汗人流离失所，其中80%是妇女和儿童”。

巴洛支呼吁世界不要将注意力或焦点从阿富汗人和阿富汗身上移开。他警告说，我们不能让其“成为一场人道主义灾难”。

在描述该国与巴基斯坦边境的局势时，巴洛支表示，之前阿富汗难民曾越境进入巴基斯坦和伊朗，但难民署从未见过目前如此“大量的难民涌入”。

与此同时，联合国任命的独立人权专家周五表示，各国必须向阿富汗记者和媒体工作者提供紧急保护，他们担心自己的生命安全，正在国外寻求安全。

专家们补充说，妇女的安全尤其令人担忧，因为自塔利班接管阿富汗以来，妇女面临着更大的风险，“她们可能因为在媒体工作或仅仅是公共生活中的女性而成为攻击目标”。

专家们提醒人权理事会注意近年来通过的关于记者安全的各项决议，呼吁加快签证审批程序，协助撤离，并向希望离开阿富汗的人开放边境。