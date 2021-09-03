意大利无人机厂商涉嫌违法卖给中资遭警方调查

据意大利警方周五表示，供应意大利特种部队高科技无人机的意大利厂商阿尔卑飞机公司涉嫌非法出售给中国，而遭到警方调查，警方已将6名经理人通报检方，其中3人为中国籍。

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据路透社表示，此案引起意大利政府的关注，根据审查及干预外资併购当地企业的黄金权力法规(Golden Power)，位于意大利北部的阿尔卑飞机公司出售75%股权，应向政府部门通告。

意大利政府可以动用"黄金权力"法规，避免被视为具有战略意义的国防、能源和电信等资产出售给外国企业。而总部在意北城市波德诺（Pordenone）的阿尔卑飞机公司（Alpi Aviation）2018年被一家香港公司以市值90倍价格买下75%股份，引发意大利调查人员注意。

据称，这家意大利公司生产的军用级无人机供应北约组织。经过意大利金融犯罪警察长期调查后，已向检方通报6名经理人涉嫌违法，其中包括3名中国人和3名意大利人。

意大利税务警察在声明中指出，他们对买下阿尔卑的香港公司进行调查，发现这家企业背后有复杂且不透明的"交叉持股网络"，牵涉15家中国企业掩护其真正所有者，最后追踪到真正买家是"2家重要的中国国有企业"。

意大利警方金融犯罪小组认为，这起收购案可能已违反意大利禁止或限制将战略资产出售给外国投资人的法律，这类资产涵盖国防、国家安全及基础设施。

意大利警方并表示，阿尔卑公司正在进行将无人机制造工作转移到中国科技业重镇无锡市。而入股阿尔卑的香港公司，纯粹只是想要取得专业知识和制造技术并转移到中国。