塔利班推迟宣布新政府组成

阿富汗塔利班周六再次推迟宣布新政府组成；塔利班宣称已攻下反对势力据点潘杰希尔，全面掌控阿富汗。塔利班武装在首都喀布尔对空鸣枪庆祝，造成至少17人身亡。

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法新社报道，塔利班内部两个渠道向法新社证实，周六不会宣布新政府的组成。而反对派武装据点潘杰希尔省局势可能是塔利班推迟宣布新政府组成的原因。

反对派武装领导人已经否认潘杰希尔山谷已被塔利班攻陷。

有消息称，阿富汗塔利班与反塔利班的武装在潘杰希尔省的战斗持续。

潘杰希尔省是唯一仍没有落入塔利班之手的省份，有报道指，当地的战斗已造成数百人死亡。来自喀布尔医院的消息表示，有塔利班武装成员庆祝取得当地控制权，在周五晚向天开枪，造成至少17死41人受伤。

阿富汗东部南加哈省（Nangarhar）省会查拉拉巴（Jalalabad）一座区域医院的发言人桑格（Gulzada Sangar）表示，南加哈省至少有14人因庆祝仪式对空鸣枪而受伤。

而此前有消息称，塔利班会在本周公布新政府的组成，据报塔利班联合创办人巴拉达尔将成为国家领袖，最新的消息表示，要推迟到下星期才公布。

另据路透社消息，由于阿富汗前政府官员及其国际合作伙伴的相关数字文件安全堪虑，据一位熟悉此事的人士称，谷歌已经暂时锁定了数量不详的阿富汗政府电子邮件账户。

自塔利班迅速接管阿富汗后的几周来，多篇报导已凸显出塔利班可能利用生物识别装置和雇员资料库来肃清敌人。

在周五的一份声明中，谷歌没有明确证实阿富汗政府账户被锁定，仅称公司正在监测阿富汗的局势，并“采取临时行动以确保相关账户安全”。

前政府的一名雇员告诉路透社，塔利班正设法取得前官员的电子邮件。

上月底，这名雇员说，塔利班要求他保存所属部委的服务器(伺服器)数据。这名雇员说，“如果我这样做，那么他们就能获得前部级领导的数据和官方通信。”

公开记录显示，约有20多个阿富汗政府机构使用谷歌的服务器来处理官方邮件，包括财政部、工业部、高等教育部、矿业部、总统府礼宾办公室及一些地方政府机构。

一旦塔利班获得政府数据库和电子邮件资料，可以取得有关前政府雇员、前部长、政府承包商、部落盟友和外国合作伙伴的信息。