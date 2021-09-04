欧洲议会示警中国分化战略 呼吁欧盟对中国立场一致

Europe/Chine 欧洲议会对中关系代表团团长莱因哈德·比蒂科夫

欧洲议会对中关系代表团团长莱因哈德·比蒂科夫接受英媒访问时表示，德、法两国都应避免"单方面"想要主导欧中关系，他同时警告欧洲各国领导人，中国对欧洲"分而治之"战略对欧洲构成威胁。

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中央社消息，莱因哈德·比蒂科夫（Reinhard Bütikofer）在英国"每日快报"（Daily Express）访问中警告，欧盟成员国应在中国议题上达成一致立场，并表示，欧盟近期已在多个方面共同对抗北京。

比蒂科夫说："欧洲对中国政策不能由单一或仅两个国家发号施令，如果我们任由德国和法国如此"自行其是"，就正好迎合中国的分而治之的战略。

他指出，中国与中东欧国家的17+1或16+1互动机制就是此战略的实例，他同时认为，已有明显证据显示欧洲国家想摆脱这样的机制。

经济方面，比蒂科夫表示，"我们正在研究一种反胁迫手段，以便防御自己免受胁迫，正如中国现正或企图对澳大利亚施加的胁迫一样。

他表示，欧盟"国际采购工具"（IPI）能使欧盟国家在采购关系上展现较多互惠。

根据国际采购工具的精神，如果第三国投标人不开放本国公共采购市场，欧盟也会将其公司排除在公共合约投标之外。这项政策被解读为针对中国。

此外，欧洲议会7月中通过吁欧盟制定应对中国新战略的报告草案，报告明确表示，中国取消对欧洲议会议员和欧盟机构的制裁之前，将继续冻结"欧中全面投资协定"（CAI）的批准程序。

"每日快报"报导，欧洲绿党（European Green Party）籍欧洲议会议员也曾警告，法德两国任何强行通过"欧中全面投资协定"的企图，都将使欧盟委员会和欧洲议会陷入严重分歧。