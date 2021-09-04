法国经济部长勒梅尔呼吁建立更强大的欧洲

法国经济部长勒梅尔周六在意大利举办的安布罗塞蒂(Ambrosetti)论坛上呼吁，建立一个"政治独立""科技自主"，捍卫共同价值观的更强大的欧洲，与美中并驾齐驱。

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勒梅尔周六在意大利切尔诺比奥出席安布罗塞蒂(Ambrosetti)论坛，他向媒体表示，"我们希望为欧洲争取在国际舞台占有重要位置而努力，他表示，欧洲不应仅仅局限于建立共同市场，他呼吁建立一个更强大的欧洲，在政治上独立，科技自主，并捍卫共同的价值观，与美国及中国并驾齐驱。

勒梅尔说，"欧洲应该成为美国及中国以外的世界第三强国"。他表示，"我们正面临威胁，我们不能再指望美国的保护”。他表示，“阿富汗危机敲响了警钟”，欧洲也同时面临着来自中东和非洲的安全威胁。

勒梅尔表示，法国已经决定今年国防预算再增加17亿欧元，并希望其他欧盟国家也能跟进。

勒梅尔在出席论坛期间向法新社表示：欧盟应该捍卫共同的价值观。“这些共同的价值观包括国家之间的团结，以及“尊重环境的经济发展模式”。法国将在 1 月份担任欧洲部长理事会的轮值主席国。

勒梅尔表示， “没有技术主权就没有政治主权。当我们依赖国外的半导体、电池或太空时，我们就不可能拥有政治上的主权”。

勒梅尔表示，“我们必须通过重新建立工业生产，并在人工智能、电池、生物技术及健康等领域建立新的供应链来确立欧洲的独立。”

他指出，要为这些投资提供资金，“要确立资本市场与银行业的联盟”。

勒梅尔并表示，法国正在寻求在担任欧洲部长理事会的轮值主席国期间，就跨国公司的最低税收达成共识。

爱尔兰、匈牙利和爱沙尼亚不愿加入G20国家7月达成的协议。该协议将全球企业最低税率设定为至少15%，旨在从亚马逊和谷歌等科技巨头那里获取更多税收。