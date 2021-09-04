被指温家宝家族白手套 失踪4年 前夫出版回忆录《红色轮盘》

《红色轮盘》（Red Roulette）下周将面世，作者沈栋（ Desmond Shum）的前妻，是被指为前总理温家宝家族白手套的段伟红。然而，段伟红4年前被“法外绑架”失踪至今，外界无从知道真相。金融时报和华尔街日报今天刊出对沈栋的采访。据沈栋透露，当年段伟红也与王岐山，习近平和彭丽媛有过交集。

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失踪四年

金融时报以《与中国“红色贵族”达成交易的失踪妇女之谜》为题，刊出对《红色轮盘》一书作者沈栋的采访。该报说，多年来，段（伟红），也以英文名字惠特尼（Whitney）而闻名，她和沈在中共最高级别轮流交易。他们利用与党内一些最有权势的家族和官员的关系，获得了利润丰厚的房地产和物流项目，以及对大型国有企业的股权投资。

据沈栋告诉金融时报，在北京失踪四年后，段伟红仍然下落不明。“他们从不承认带走了段伟红”，“就连段的父母也没有从政府那里得到任何信息。”

段和沈的主要联系人包括前总理温家宝的妻子张蓓丽，以及在 2017 年被习近平清洗掉的潜在继任者孙政才。

政商关系

段伟红在孙政才因涉嫌腐败被拘6周后，于 2017 年 9 月 5 日失踪。几年过去了，没有段的任何信息，于是沈栋决定写一本书，讲述他们在中国这个世界第二大经济体的政商危险关系中度过的岁月。由于担心中国在习近平领导下的走向，沈先生在 2015 年离开中国。自从段失踪后，他就再也没有进中国。他告诉英国金融时报：“如果我进去，就出不来了”。

将于下周出版的《红色轮盘》主要讲述从 1990 年代中期开始，沈栋认为的中国企业家的“黄金时代”，当时他们享有比几十年更多的经营自由，以及随着复兴的中共确信自己在与西方竞争对手，尤其是与美国的对抗中正在崛起，这个黄金时代的消退。

沈说，“邓小平在 1978 年开始经济改革并不是因为他相信民营企业家精神，而是因为当时国家破产了。“为了救国，党必须让私有制和企业家精神蓬勃发展”。“他们从未改变，这是权宜之计。” “只有在危机时期，党才会放松控制”。

2012 年上台的习近平加速了他的前任胡锦涛领导下出现的中央集权趋势。习近平的激烈反腐运动提高了他的声望，起到了巩固党内“太子党”统治地位的作用，这些“太子党”出身于参与共产主义革命的家庭。习是这个“红色贵族”中的一员，他的父亲习仲勋是毛泽东和邓小平手下的高级党政官员。沈说，“红色贵族将永远享有特权”。“他们从小就去不同的幼儿园和学校，住在不同的院子里。… 这就是这个系统一直以来的运作方式和结构。如果你和中国的政治权力没有联系，你就永远不会做成任何有意义的事情。”金融时报说，《红色轮盘》的中心是沈栋段伟红与中国前总理夫人“张阿姨”的关系。沈写道，他们的交易从未被记录下来，但张阿姨在由她促成的项目中获得30% 的股份。

王岐山 习近平

此外，沈还详细介绍了段伟红与当时中国政治顶层人士的私人会面和谈话，其中包括王岐山，习近平和习的妻子彭丽媛。

在政治光谱的另一端，沉先生与官员打交道，包括负责北京机场的“老板”李培英和负责机场周边地区的地方权力掮客李平或“土皇帝”。 机场管理人员和邻近地区官员的经济利益经常发生冲突，导致官僚的激烈竞争。但双方也是沈在机场物流园区的合作伙伴，该园区的成功是他最大的职业胜利之一。 这个园区为中国的检疫和质量控制管理部门提供了一座新建筑，其中有网球场和一家大餐厅，但没有海关官员设施的剧院和室内健身房。一名检疫官员取笑沈栋说，“你欠我们的”。“我们从来没有像海关那样贪婪。”

现年 53 岁的段和沈于 2015 年离婚。他们有一个儿子，现与父亲一起住在英国。沈最初将他的写作项目视为给儿子的“礼物”，他不打算出版。但他决定这样做是为了向党施加压力，以确认段伟红的下落，并揭露一个他认为正在将中国带入错误方向并对世界构成危险的政权。他认为，习近平的决策很糟糕。他说，如果想猜测习近平接下来要干什么，那就选择最糟糕的决策，——他一定会去干。例如，共党的“整风”运动不成比例地针对私营企业，以及对香港民主运动的镇压。

沈出生在上海，但在孩提时代就搬到仍处于英国统治之下的香港生活。之后他在美国上大学。 他说：如果香港人愿意牺牲这么多来捍卫他们的自由，也许我也可以迈出一小步。沈先生于2019 年夏天飞往香港，参加大规模反送中抗议运动。他当年11月返回香港参加区议会选举的投票。

他说，“我有责任告诉世界中国是什么，尤其是在今天的环境中。冠状病毒大流行从中国传出来，改变了每个人的生活，杀死了我们的亲人，关闭了我们曾经光顾的公司企业。他说，我认为，每个人都有责任更好地了解这个给我们带来这些（灾难）的国家，而且这个国家很可能会给我们一生带来另一次冲击。”

温家族财富被人捅给纽时

沈栋在接受华尔街日报采访时透露，当段伟红失踪时，她的3名员工也失踪了。不过他们已在去年获释。

华尔街日报说，段女士因与前总理温家宝的亲属，尤其是温妻张蓓丽的生意往来而在精英圈中享有盛誉。这些交易在 2012 年纽约时报一篇报道中占据显着位置。据纽时这个报道称，温先生的亲属控制着价值至少 27 亿美元的资产。但是，2003年至2013年担任中国总理的温家宝和他的家人没有被指控有不当行为。他从领导层退休后，他们一直保持低调。

不过，温家宝家人的律师在向香港媒体发表的声明中，否认了有关其资产的报道。据沈栋说，张女士基本上是“在温家宝不知情或暗中支持的情况下”经营她的生意。沈栋说，温总理对 2012 年媒体披露其亲属财富和商业活动的规模感到愤怒。

在对《纽约时报》的文章中，段伟红否认与温家宝或其亲属有经济联系，但承认自己是温家宝家人的朋友，并与温妻张蓓丽女士关系密切。据沈栋说，他自己和段女士都称呼温总理的妻子为“张阿姨”，以示敬意。

根据沈栋的书，张蓓丽女士在 2013 年告诉段伟红和沈栋，她和她的孩子将他们的资产都捐赠给了国家，以换取免于起诉的豁免权。华尔街日报说，无法联系到温家宝先生和张女士以获得置评。

此外，段女士还与孙政才有联系。据沈栋先生说，虽然孙政才是北京地区的一名高官，但他“将房地产项目分发给了他需要作为盟友的人”，包括段女士。沈先生说，他的前妻段宏伟从 2000 年代初就认识孙先生。沈栋说，他不知道自己的前妻被拘留，是否与孙政才案件有关。

在段伟红失踪前不到两个月，孙政才受到调查，并在2018年以贪污罪被判处无期徒刑，之前孙被广泛认为是习近平的潜在接班人。