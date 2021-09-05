北京整治娱乐圈疑波击外籍中国艺人 谢霆锋宣布退加拿大籍

北京当局政治娱乐圈，拥有外国籍的中国艺人外界盛传可能是下一波被封杀的对象。此为影星谢霆锋9月5日接受央视采访时表示已经申请退掉加拿大国籍截屏。

中国整治娱乐圈风声鹤唳，网传拥有外国籍的中国艺人将是下一波封杀对象。著名影星谢霆锋星期日在中国中央电视台回答质疑时表示，已经在申请退掉加拿大国籍。

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谢霆锋9月5日接受央视采访时，面对有关国籍的质疑正面回应说，“我在中国香港出生，所以我本来就是一个中国人。其实我已经在申请退掉加拿大国籍了。”据指出，谢霆锋1980年出生于香港，祖籍广东番禹，1987年随父母移居加拿大。

中共当局去年11月开始发起的整治行动目前已从针对网络巨头、金融界的“反资本”“反垄断”扩及演艺界，号称打击“饭圈文化”，一批演员被封杀，其中最著名者为当年演出『还珠格格』出名的赵薇。互联网上甚至将赵薇的名字从她主演过的电影名单上擦去。

中宣部9月2日下达『关于开展文娱领域综合治理工作的通知』，要求“从严从实、标本兼治、营造天晴气朗的文娱领域风气”，网友形容为大规模整治文艺界前的誓师大会。

官方称，对所谓“劣迹艺人”永远不准以任何形式重新登台亮相，有观察人士指，此种做法与文革的残酷相比毫不逊色。

连日来，中国网络盛传下一波将被封杀的艺人名单，可能包括李连杰、王力宏、谢霆锋等数位出身两岸三地但拥有外国籍的演员以及其他获得外国籍的艺人。据称，拥有外籍的明星今后将很难在中国舞台上出现。不过，网传的封杀名单目前都没有得到证实。

中共打击演艺界让许多人大惑不解，演员们似乎与习近平所说的预防“重大政治风险”毫无关联，但有分析指出，名演员动辄上千万粉丝追随，穿着言语，一举一动对青少年影响远远超过中央领导人的影响力，粉丝并不一定清楚习近平思想为何物，但文化艺术界名人对他们影响甚深，成为中共统治者心头大患，是故发起围剿。