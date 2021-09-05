塔利班宣称已进入潘杰希尔山谷 反对派领导人表示准备与塔利班谈判

阿富汗塔利班周日宣称，已进入反对派据点潘杰希尔山谷；而对抗塔利班的反抗势力领导人表示，准备与塔利班谈判。塔利班周日宣布，阿富汗女大学生须戴只露双眼的面纱。

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据路透社报道，抵抗塔利班的反对派领导人在潘杰希尔山谷表示，欢迎周日由伊斯兰学者协会的宗教领袖提出的关于谈判解决冲突的建议。

阿富汗"民族抵抗阵线"（National Resistance Front）领袖马苏德（Ahmad Massoud）在脸书发文宣布上述消息。此前塔利班则宣称，巩固周边地区后，他们向潘杰希尔省会挺进。

马苏德领导的民族抵抗阵线以潘杰希尔河谷为根据地，位于阿富汗首都喀布尔以北约150公里处。

马苏德表示："民族抵抗阵线原则同意解决当前的问题，并立即结束战斗及继续谈判，为了达成持久和平，民族抵抗阵线准备停止战斗，条件是塔利班也停止对潘杰希尔与安达拉谷（Andarab）的攻击和军事行动。"安达拉谷位于邻近的巴格兰省（Baghlan）。

较早前阿富汗媒体报导，伊斯兰学者协会（Ulema Council）呼吁塔利班接受谈判解决的方案，以结束在潘杰希尔的战斗。

另据报道，夺回政权的塔利班周日下令，就读阿富汗私立大学的女性必须身穿长袍，并且佩戴几乎遮住全脸的面纱，同时严禁男女合班，或是至少以帘幕区隔。

法新社报导，根据塔利班的教育主管机关发布包含多项命令的一份文件，这个民兵组织还下令，只有女老师才能教女学生，如果是办不到，只有品格端正的"年长男人"才可任教。

由塔利班教育主管机关颁布的命令，适用于6日开学的私立大学院校。塔利班首次执政在2001年结束以来，阿富汗的私立大学院校蓬勃发展。

4日晚间颁布的新规范，并未要求女性穿遮蔽全身的罩袍（burqa），不过她们得佩戴几乎遮住全脸，而且只露出双眼的面纱尼卡布（niqab）。

其他的规范还包括："根据各校的设施，大学必须为女学生招聘女老师，并且男女进出应予以区隔"。

如今虽然采男女分班，但女学生必须比男学生提早女5分钟下课，以防男女学生在校外相遇，而且提早下课的女学生必须待在等候室，直到男学生离校为止。