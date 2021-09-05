声援两名在中国被扣押的加拿大人 渥太华等地举行"为自由7000步"示威

周日两名加拿大人康明凯和麦克·斯帕佛在中国被拘押满1000天。数百人周日在渥太华举行示威，谴责中国对他们“不公正”拘留。而在布鲁塞尔、纽约、华盛顿、首尔和新加坡等地，也举行"为自由7000步行动"，声援两名在中国被扣押的加拿大人。

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法新社报道，康明凯的妻子维娜·纳吉布拉在渥太华的集会上表示， “对两名加拿大人的拘留是不公正的”。她说，"周日的游行示威活动是向两位麦克 (康明凯英文名麦克·科威Michael Kovrig）的声援，并向他们的勇气和坚持致敬。示威也在呼吁各界行动起来，打破僵局，尽一切可能结束这种不公正行为，将他们带回家"。

加拿大外交部长加诺以及多位反对派议员和美国驻加拿大大使等参加了示威活动。

加拿大前外交官康明凯和顾问迈克 斯帕佛于2018年12月，在中国被指控因"从事间谍活动"被捕，这一事件引发了加拿大与中国之间前所未有的外交危机。

此前，加拿大应美国要求逮捕了华为首席财务官孟晚舟。加拿大称，北京拘留两名加拿大人是对加拿大的报复行为。

康明凯的妻子表示，周日示威活动的参与者以行走7,000步来告诉世人：康明凯每天都在“没有窗户的小牢房里”行走7000步。加拿大媒体此前的报道称，被拘捕之后，康明凯为了保持身体上和精神上的强壮，为保持乐观心态，每天会在狭小的牢房里走7000步，还会做平板支撑。同时，还在大量进行阅读。

维娜说， “康明凯每天绕着牢房走这7,000步，他边走边拿着一本书阅读，或唱歌祈祷。这是长达5公里的勇气和反思"。维娜说，"今天在这条路上，他不是孤身一人。”

麦克·斯帕佛被判处11年监禁，加拿大认为这一判决“绝对不能接受”。迈克尔·康明凯正在等待对他的判决。