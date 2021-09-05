法国谴责几内亚政变 呼吁叛军释放扣押的总统

西非国家几内亚周日政局陷入动荡，叛军宣称已发动政变并逮捕总统孔戴，控制了首都科纳克里；联合国秘书长古特雷斯严厉谴责几内亚“以武力夺取政权”的行为，法国也谴责几内亚政变，呼吁叛军释放扣押的总统。

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法新社报道，虽然周日上午首都总统府等地传出猛烈的枪声，但到目前，政变尚未传出死伤报告。路透社此前报道称，事件已造成2人受伤。另据一名几内亚政府高级官员称，总统孔戴并未受伤。

联合国秘书长古特雷斯周日在推文中严厉谴责几内亚“以武力夺取政权”的行为，他呼吁“立即释放83岁的总统孔戴”。

几内亚“政变”领导人，特种部队中尉马马迪·杜姆布亚（Mamady Doumbouya） 在一段视频中表示：“在扣押总统之后，我们决定废除现行宪法，解散政府”。杜姆布亚自称代表“全国团结与发展委员会”，并与身着制服的叛乱武装站在一起。

杜姆布亚还宣布，关闭几内亚的陆地和空中边界。他随后在国家电视台发表声明承诺“发起全国协商，以开启包容和平的过渡时期”。

发动政变的武装并发布了已经扣押孔戴总统的视频。叛军问孔戴总统是否受到虐待，而身着牛仔裤和衬衫的孔戴则拒绝回答。

杜姆布亚并向法国24电视台表示， “我们已经控制了整个科纳克里，我们与所有国防和安全部队一起结束几内亚的邪恶统治”。法新社称，到目前外界对杜姆布亚知之甚少。

有消息称，发动政变的特种部队杜姆布亚上校此前曾在法国外籍兵团服役。