刚刚过去这一周网络曝出的怪闻不少，此处略记三件。引起大范围震惊的有李光满与胡锡进为中国是否正在开始一场革命的争议；让人不可理喻的有东北某高校学生会女干部，黑衣白衬进入女生宿舍查寝视频爆网，那形象被指堪比黑社会；一周将尽，北京天安门广场，突然一只黑天鹅从天而降，因为中共总书记习近平早早警告过党内要警惕发生黑天鹅灰犀牛事件，一件普通的自然现象引发无数联想。

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胡锡进害怕什么

北京数日来发动一系列针对金融、网络巨头、教培的整治行动，近日又对准“饭圈”，向艺人和文化人开火，首当其中的是赵薇和高晓松等人。

风声鹤唳、海外惊呼二次文革开始的时候，一位据指不太得志的媒体人李光满发表“一场深刻的变革正在进行”的雄文，更让外界惊诧。文章称，“从蚂蚁集团上市被叫停，到中央整顿经济秩序、反垄断，到阿里被罚182亿元和滴滴被查，到中央隆重纪念建党100周年，提出走共同富裕道路，以及最近对娱乐圈乱象的一系列整治动作，都在告诉我们，中国正在发生重大变化，从经济领域、金融领域、文化领域到政治领域都在发生一场深刻的变革，或者也可以说是一场深刻的革命。”

文中杀气腾腾地预告：“这次变革将荡涤一切尘埃，资本市场不再成为资本家一夜暴富的天堂，文化市场不再成为娘炮明星的天堂，新闻舆论不再成为崇拜西方文化的真谛，红色回归，英雄回归，血性回归”，一时间官媒热捧，纷纷转载，却让海外明显感觉出一股阴沟里泛出的寒气。许多分析认为李光满的文章更能代表最高领导人习近平的心声，很显然，这篇文章没有“大人物”的批示是不可以如此广泛地转载的。

但是，曾被称之为“舆论打手”，民族主义急先锋的环球时报总编辑胡锡进出来公开批驳李光满大谈革命是“严重的误判和误导”，是耸人听闻，他断言，“不会有秩序颠覆”。批驳李光满“引发混乱和恐慌”

胡锡进批驳李光满，令许多人费解。独立学者吴祚来推文解读：中共党内一直有两种声音，两种路线的斗争，胡锡进利用最后的自由发声空间，对更左的运动感到了害怕，因为战火似乎已开始向更深更广的区域延伸。作家慕容雪村形容，这辆车正在驶向深渊。在时速50公里的时候，胡锡进热情高涨，不管前方有什么，他都在那儿跳脚大叫：辗过去，辗过去，现在时速超过100公里了，他还在叫嚷，但明显中气不足了。作者感觉，胡的这篇文章其实有哀求减速的意思。中国目前形势扑朔迷离，“可能是，即使坐在最前头掌舵的那家伙也没想清楚这车要驶向何方”。

有人形容李光满就是电影『芙蓉镇』里那个敲着破锣满街窜“运动了 !运动了 !”的王秋赦，这种人总是闻风而动，连胡锡进也害怕。

不过，学者刘亚伟则认为虽然胡的许多观点他不同意也不接受，但他在官媒暴风骤雨般推送李光满的“大字报”时敢于说不，令人敬佩。

学生会？ 黑社会？

本周另一个网上刷屏的是黑龙江职业学院学生会六位女干部“查寝”事件。事情发生在去年10月，视频近日流出来引发轩然大波。只见几位穿着一色黑装，挺胸昂首，深夜进入女生宿舍“查寝”的，其中一位高喊，“以后看清我们六个的脸……除了我们六个，谁管你们都不好使，明白了吗？”，宿舍女生齐声回答：“明白了 !”另一位女干部走向前：“给你们介绍一下，这位是学生会女工部部长……叫学姐”，女生异口同声“学姐”。令人惊异的是，六位也是学生的女生，只不过进了学生会，查寝时那副满脸傲气，不屑一顾，颐指气使的神情令人惊讶。

有网友惊叹：“好大的官威 !”有人讽刺这简直是黑社会登堂入室，“来收保护费了”。事情披露后，校方回应已进行通报批评。但网络议论不止。有分析认为这是中国社会弥漫的官本位思想或者“官位幻觉”在学生中的体现。学生会已经成为一些学生练习往上爬的初级官场。

据报道这种事并不罕见。2018年曾传出中山大学学生会有两百多个岗位，不少人头衔注明“正部长级”、“副部长级”的标识。

黑天鹅突降天安门广场热议

“黑天鹅”隐喻突然发生的重大的社会政治事件，因之前中共总书记习近平庄严要求全党预防诸如“黑天鹅”“灰犀牛”之类的突然爆发的特大政治风险，人们对“黑天鹅”特别敏感。没想到，星期日，天安门广场升旗仪式后，一只黑天鹅果真飞来了，就落在中南海前的天安门广场，引起网络爆屏，“祥瑞？”“凶兆？”说法纷纭。

有人推特发帖质疑：“黑天鹅是天人感应不祥之兆？”有人调侃：“来上访的。”还有的说， “癌股明天千股跌停吧? 黑天鹅都来了，灰犀牛也快了。”“黑天鹅来了，灰犀牛还远么？”有人说，“黑天鹅，目前最有可能的就是恒大爆雷引发连锁事件了。”

曾被整治过的『凤凰网』相关报道后面跟着的评论却全是一色的“正能量”： “黑天鹅是上天派来的天使，前来中国观赏中国的強大与繁荣！！！！”“天降祥瑞佑我中华！！！”“飞遍世界各地，还是中国好！”

黑天鹅引起如此惊动，最后终于被捉走了。有网友调侃：“黑天鹅被抓走，因为没有戴口罩吧”。也有说，“外边的敌对势力派遣过来的探子，一定要查，不容忽视。”还有的说，“黑天鹅，你怎么不听习主席的话，闯进天安门了 !”

据北京日报报道，这只黑天鹅后来被野生动物救护中心接走，送到了顺义的北京市野生动物救护中心。