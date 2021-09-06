习近平今再晋升5名上将

中共中央军委晋升仪式6日在北京八一大楼举行，中央军委主席习近平向晋升上将军衔的军官颁发命令状。中央军委副主席许其亮宣读了晋升上将军衔命令。中央军委副主席张又侠主持晋衔仪式。

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据中央社今天报道说，中国新晋升5名上将，新职首次披露。

中国当局今天下午举行中央军委晋升上将军衔仪式，晋升上将军衔的5名军官是：西部战区司令员汪海江、中部战区司令员林向阳、海军司令员董军、空军司令员常丁求、国防大学校长许学强。

该报道引述央视新闻说，中共中央军委晋升仪式6日在北京八一大楼举行，中央军委主席习近平向晋升上将军衔的军官颁发命令状。中央军委副主席许其亮宣读了晋升上将军衔命令。中央军委副主席张又侠主持晋衔仪式。而北京日报旗下新媒体“长安街知事”指出，5名上将的新职务都是首次披露。

公开资料显示，汪海江1963年出生，曾任西藏军区司令员，新疆军区司令员等职，2019年12月晋升中将军衔。林向阳1964年出生，曾任东部战区陆军司令员等职。董军曾任北海舰队副参谋长、东海舰队副司令员、海军副参谋长、南部战区副司令员等职。

而常丁求1967年出生，曾任空军参谋长助理，原沈阳军区空军参谋长，南部战区副司令员，中央军委联合参谋部副参谋长等职。他也是中共19届中央候补委员。许学强曾任空军上海指挥所司令员，原南京军区空军参谋长，北部战区副司令员兼战区空军司令员等职，在2010年获得“全军优秀指挥军官”称号。