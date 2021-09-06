京东刘强东卸任总裁 说法不一样？

中国电商龙头京东集团周一宣布，委任徐雷为集团总裁，辛利军获委任为京东零售首席执行官及金恩林获委任为京东健康首席执行官，即时生效。京东公告还称，集团主席兼首席执行官刘强东将把更多时间投入到长期战略设计、年轻人才培养和乡村振兴事业中。对于刘强东卸任京东总裁，网络评论不一，美媒指刘强东或步马云、张一鸣、黄峥后尘。刘强东卸任多达数十家公司法人代表、董事长或其他高管职务。

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据路透社今天报道说，京东宣布委任徐雷为总裁，而刘强东拟更多时间投入人才培养、乡村振兴事业等。

徐雷升任新职务后，将负责京东集团各业务板块的日常运营和协同发展，继续向首席执行官刘强东汇报。

据刘强东说，“展望未来，正确的长期战略设计、青年人才的成长与发展、各业务板块的健康协同发展，将为京东集团甘于做行业最苦、最难但适合和最有价值的事提供源源不断的前行动力。”

就京东人事变动，自由亚洲提问，刘强东卸任京东总裁，是否步马云、张一鸣、黄峥后尘？

北京电商巨头京东集团本周一宣布，该集团主席兼CEO刘强东“将把更多时间投入到长期战略设计、年轻人才培养和乡村振兴事业中”，京东零售CEO徐雷升任为集团总裁，负责各业务板块的日常运营和协同发展。

面对中国当局近期针对互联网企业的集中整治、调查，阿里巴巴负责人马云、字节跳动创始人张一鸣、拼多多创始人黄峥等多位网络商业的标志性人物已先后宣布引退。

新任京东集团总裁徐雷此前披露，京东正根据监管部门的要求主动自查，监管变化整体对京东的影响并不大。

截至目前，刘强东已卸任了包括京东数字科技控股有限公司、京东物流全资子公司、京东云计算全资子公司等在内的约数十家公司法人代表、董事长或其他高管职务。