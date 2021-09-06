北京天安门广场昨飞来黑天鹅 网络议论有引申？

中国北京天安门广场昨天清晨升旗仪式结束后，一只黑天鹅罕见降落，引来大批民众围观。黑天鹅出现在天安门引发网络热议，不少网友连带提起多起“黑天鹅事件”。“黑天鹅”被隐喻极为罕见、在通常预期之外的事件，发生前没有前例循，而一旦发生就会产生极端的影响。

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据中央社今天引述消息报道说，黑天鹅误飞天安门，围观者众遭驱散。据香港明报等媒体今天消息说，至昨天上午8时许，赶到现场的野生动物救护中心工作人员将黑天鹅捕获并送往顺义的基地，围观游客则被驱散。

野生动物专家介绍，黑天鹅原产于澳大利亚，北京的黑天鹅都属人工养殖。

有中国网友提到，从次贷危机到东南亚海啸、从美国911事件到“泰坦尼克号（铁达尼号（RMS Titanic）”的沉没，黑天鹅存在各个领域，无论金融、商业、经济还是生活，都逃不过它的控制。

中共领导人习近平也曾多次提及黑天鹅事件。2019年中共建政70周年之际，中美贸易战正如火如荼展开，习近平于当年1月在中央党校向全国省部级主要高官发表讲话，提醒国际形势波谲云诡、外部环境复杂严峻，要高度警惕“黑天鹅”及“灰犀牛”事件，要打好化险为夷、转危为机的战略主动战。今年1月，中共中央政治局就“第十四个五年规划”重点工作集体学习时，习近平再次要求，深刻认识错综复杂的国际局势对中国的影响，既保持战略定力又善于积极应变，做好应对各种黑天鹅、灰犀牛事件的预案，不断增强发展的安全性。

据网上资料，18世纪欧洲人发现澳洲之前，只见过白色品种的天鹅，直到发现了澳洲，看到当地的黑天鹅后，才打开认识天鹅的视野；而只需一只黑天鹅的观察结果就能使从无数次对白天鹅的观察所归纳推理的结论失效，这引起了人们对认知的反思。

中央社说，“黑天鹅”因此隐喻极为罕见、在通常预期之外的事件，发生前没有前例循，而一旦发生就会产生极端的影响。