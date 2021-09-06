台湾艺人在中国大陆发展挣钱台独指控如影随形 张钧宁公开澄清疑无用戏份遭砍

台湾艺人张钧宁11年前论文被挖出题目有“我国”两字，被中国小粉红扣上“台独”帽子，尽管她立刻发表声明称“认同中国人身份”，但仍传出她已经被出演的中剧《女心理师》踢出主演名单，6集戏份也全遭删除，另外，她还有三部等待出演的电影，很有可能会受到影响。

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据自由时报今天报道称，张钧宁急喊认同中国人救不回！惊传中剧6集戏份砍光 3电影剉咧等。消息说，此皆因台湾艺人张钧宁11年前论文被挖出题目有“我国”两字。

中国网民日前挖出张钧宁11年前论文题目“我国演艺人员经纪管理之法制问题”，认为其中“我国”两字涉台独，随后又有小粉红声称张钧宁否认“中国台湾”一词，并强调自己是台湾人。风波持续延烧下，张钧宁忙澄清“不是台独”，且“认同中国人身分”，但仍止不住小粉红的辱骂。

事件爆发才一天，有中国网民立刻发现，张出演的中剧《女心理师》主演名单，已经不见她的名字，另外，也传出有她戏份的六集全部都要被砍掉；更惨的是，张钧宁演出的《八岁的爸爸》、《第一炉香》、《749局》等3部电影，有非常有可能受到影响。

据该报道称，对此，中国网民纷纷表示“不认祖宗的东西”、“太好了”、“艺人都查查吧”、“她的声明只骗得了粉丝，其他人不吃这套”、“来一个欧阳娜娜的三件套，大家也就不追究了，网民也不是不讲道理的”。