有美国传染病专家承认2019年12月中旬得知武汉爆发新冠疫情

英国《每日邮报》9月4日报导，美国哥伦比亚大学的传染病专家利普金（Ian Lipkin）在一个纪录片中表示自己在2019年12月中旬已经得到新冠疫情爆发的消息。而按记载，武汉市卫健委直到2019年12月31日才向世卫报告了武汉市的一组肺炎病例，最终确认了这种新型冠状病毒。

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据报道，作为全球顶尖流行病专家之一，利普金在中国参加了抗击2003年非典（SARS）疫情，而因此获得中方颁发的荣誉。在著名导演史派克·李（Spike Lee）执导的纪录片中，利普金反复强调自己在2019年12月中旬已经收到疫情爆发的消息。他提到自己的合作伙伴、广州中山大学的流行病学兼微生物学教授陆家海（Lu Jiahai）告诉他中国的疫情，并称“如果预警机制运作正常，疫情其实可以避免。”

而按中国官方说法，是湖北医生张继先在2019年12月27日，率先上报了出现不明原因的肺炎患者。但外界指当时疫情已经非常猖獗；中国大陆财新网也报导，广州某个私人实验室已经收集“几乎完整的病毒基因组序列”，有关报导其后被撤。

利普金还表示，在疫情爆发后不久他曾前往中国，但出发前已透过疾病控制及预防中心（CDC），与“中国的朋友”一直追踪情况。他还会见了中国总理李克强和一些著名科学家讨论疫情。但有关报道没有提供利普金前往中国的具体时间。

利普金返回美国后不久，就感染了Covid-19，但是他本人极力赞扬中国为控制疫情做出的努力，在关于病毒起源的激烈辩论中，他试图扼杀“实验室泄漏说”的声音。他在《自然医学》杂志上发表了一篇极具影响力的评论，排除了“任何类型的基于实验室泄漏”的可能性。

但利普金承认，后来当他得知武汉科研人员在低安全级别的实验室，对蝙蝠身上的新冠病毒进行高风险试验后，改变了自己对病毒来源的看法，认为不能排除病毒来自实验室的可能。他说：“如果他们有数百个蝙蝠样本进入，其中一些没有被标志，他们怎么知道这种病毒是否在这个实验室里？他们不会知道的。”