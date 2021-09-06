校外补习：中国官方制定标准价

中国官方9月5日发布义务教育阶段学科类校外补习收费标准和浮动幅度，实行政府指导价管理，并要求各地加强收费行为监管。

广告 继续浏览后续

中国官方5日发布“关于加强义务教育阶段学科类校外培训收费监管的通知”，指义务教育阶段线上和线下学科类校外补习收费属非营利性机构收费，实行政府指导价管理。由政府制定基准收费标准和浮动幅度，并按程序纳入地方定价目录。

同时，按照属地管理原则，线下学科类校外补习的基准收费标准和浮动幅度，由省级发展改革部门会同教育部门制定，或经省级政府授权由地级及以上政府制定。线上学科类校外补习的基准收费标准和浮动幅度，则由补习机构办学许可审批地省级发展改革部门会同教育部门制定。

各地制定的浮动幅度，上浮不得超过百分之十，下浮可不限。补教机构在政府制定的基准收费标准和浮动幅度内，确定具体收费标准。

该通知也要求，各地加强对补教机构的学科类补习成本调查，补教机构人员平均工资，不得明显高于统计部门公布的当地教育行业城镇非私营单位就业人员的平均工资。

中国教育部也印发“中小学生校外培训材料管理办法（试行版）”，强调学生校外补习的内容不得超标超前，要守牢政治底线，不得出现意识形态问题。

中国教育部日前祭出“双减政策”，禁止补习班超前教学、假日及寒暑假不能上课，还有不能聘请外籍教师等，让补习班经营大受打击。

中国目前校外补习班估计超过一百万家，转型成为生存下去唯一出路，最多的是改经营才艺补习班，有的则和学校合作，变成课后安亲班。