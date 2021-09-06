横空出世：专家称北京建交易所旨在缓解监管忧虑

中国国家主席习近平上个星期在2021年全球服务贸易峰会上宣布深化新三板改革，设立北京证券交易所。据国际投行花旗最新报告表示，北京证券交易所（北交所）的设立提供了一个令人欣慰的信息，即中国将继续支持技术创新的中小企业利用资本市场融资；高级金融官员预先计划的重申金融市场开放和自由化议程的信息，也是为了缓解对中国资本市场是否仍可供外国金融机构投资的担忧。

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据路透社今天引述专家报道称，北交所的设立旨在缓解监管忧虑，但与市场的政策沟通仍需加强。

2018年11月，中国国家主席习近平在首届中国国际进口博览会开幕式上宣布设立科创板；上周四习近平在2021年全球服务贸易峰会上宣布深化新三板改革，设立北京证券交易所。意味着从新三板升级切换到北京证券交易所，打造中国版纳斯达克正驶入快车道。

花旗在报告中称，北交所和高级金融官员的政策声明旨在缓解对近期监管限制的担忧--北交所的成立和中国证监会对海外IPO的评论表明中国将继续支持资本市场的发展，以及将希望利用各种资本市场来支持技术创新和创新的中国企业。该报告说，“考虑到中国公司根据新的美国《外国公司问责法案》被迫退市的风险，香港市场对于中国公司在海外上市将变得更加重要。”

花旗称，与此同时，对金融科技公司的监管不会有任何放松，将有更多的法规出台，以补充该行业的现有监管法规。

花旗认为，这些是旨在平息市场担忧的另一套政策保证，此前中国监管机构最近不仅对垄断行为，而且对大型互联网平台公司的劳动法执行和不法行为进行了密集和广泛的打击。监管机构关于金融开放和资本账户开放的声明保持不变，表明近期的监管行动不会破坏中国资本市场改革开放的议程。

花旗称，虽然近期的市场担忧和疲软的情绪可能会有所缓解，但鉴于近期中国政策意图的不确定性导致市场剧烈反应的背景，政府仍需要加强与市场的政策沟通。

据路透社说，横空出世的中国第三家证券交易所--北京证交所周日发布了上市、交易和会员管理等基本业务规则，并向市场公开征求意见。考虑中小企业特点，差异化的制度安排包括对现金分红比例不作硬性要求等。交易规则与新三板精选层相比，涨跌幅限制等其他主要规定均保持不变，不改变投资者交易习惯。

在上市规则方面，吸收了精选层前期实践经验，承袭契合创新型中小企业特点的监管制度，形成了体现北交所市场定位和特色的差异化制度安排。如对现金分红比例不作硬性要求，鼓励公司根据自身实际“量力而为”；对于股权激励，允许在充分披露并履行相应程序的前提下，合理设置低于股票市价的期权行权价格，以增强激励功效。

北交所的交易规则整体延续精选层以连续竞价为核心的交易制度，涨跌幅限制、申报规则、价格稳定机制等其他主要规定均保持不变，不改变投资者交易习惯，不增加市场负担，体现中小企业股票交易特点，确保市场交易的稳定性和连续性。与精选层交易制度相比，此次仅做了发布主体、体例等适应性调整，内容没有变化。

主要内容包括：实行30%的价格涨跌幅限制，给予市场充分的价格博弈空间，保障价格发现效率；上市首日不设涨跌幅限制，实施临时停牌机制，即当盘中成交价格较开盘价首次上涨或下跌达到或超过30%、60%时，盘中临时停牌10分钟，复牌时进行集合竞价。

此外，在连续竞价期间，对限价申报设置基准价格±5%的申报有效价格范围，对市价申报采取限价保护措施。买卖申报的最低数量为100股，每笔申报可以1股为单位递增。单笔申报数量不低于10万股或成交金额不低于100万元的，可以进行大宗交易。同时还为引入做市机制，实行混合交易预留了制度空间。

路透社说，中国国家主席习近平上周宣布设立北京证券交易所不到一日，证监会周五就北交所有关基础制度向全社会公开征求意见，明确北交所新增上市公司来源为在新三板挂牌12个月的创新层公司，新股上市首日不设涨跌幅限制，次日起涨跌幅限制为30%。

在上市公司持续监管方面，北交所相对于精选层挂牌公司做出部分调整：公司治理标准更加优化；信息披露要求更加具体；停复牌管理更加严格，筹划重大资产重组或发行股份购买资产的，停牌时间压缩至不超过10个交易日；主体责任更清晰，北交所不再实行主办券商“终身”持续督导，由保荐机构履行规定期限内的持续督导职责。

至于退市公司“退到哪”，北交所退市公司符合全国股转系统基础层挂牌条件或创新层条件的，鼓励进入相应层级挂牌交易，继续发展；存在重大违法等情形，不符合挂牌条件的，转入退市公司板块，体现了对退市风险“分类纾解、充分缓释”的创新探索。