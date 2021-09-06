法新社：孔戴垮台后，中国在几内亚失去了一重要盟友

几内亚周日发生兵变后，政变军方6日承诺会坚守商业承诺。法新社6日发布一篇题为“孔戴垮台后，中国在几内亚失去了一个重要盟友”的报道。文章表示：被扣押的总统孔戴自2010年11月7日上台后，中国和几内亚之间的经济合作从未如此密切。法新社转引伦敦大学研究员约翰斯顿的话说：中国积极寻求几内亚铁矿资源目的是减少对澳大利亚矿资源的依赖。

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法新社文章一开头表示：几内亚矿产资源品种多、储量大、分布广、开采价值高、开发潜力大，中国近十年来在几内亚加大投资力度。1958年独立的几内亚是最早承认中华人民共和国的非洲国家之一；为此两国建立起牢固的关系。曾拒绝留在法兰西共同体内的第一任总统塞古· 杜尔（Ahmed Sékou Touré）一度还成为倡导第三世界的“英雄”。法新社表示：在变成独裁者之前，杜尔1967年曾提出建设社会主义社会的目标。

但真正把中国和几内亚经济紧密联系在一起的是被刚刚推下去的孔戴总统。法新社表示：正在“新丝绸之路”上大踏步前进的中国与正在寻求基础设施发展的几内亚找到了利益共同点。

2019年10月9日，中几建交60周年纪念时，几内亚孔戴感谢中方长期向他们提供宝贵支持和无私帮助；中国驻几内亚大使黄巍也非常直截了当。他曾表示：几内亚是一个拥有巨大财富的国家，这为它赢得了地质奇迹的绰号。

法新社表示：这不就说得很明白嘛！北京对原材料的渴望从未得到过满足，那么我们就明白了中国为什么对几内亚这么感兴趣。几内亚东南部有一个目前世界上储量最大、品质最高、尚未开发的铁矿-西芒杜铁矿（Simandou）。中国对铁的需求不断， 它每年需进口 10 亿吨。

但问题是开采这个矿藏需要投资修建一条679公里长的铁路，将西芒杜铁矿与港口联通。为了实现开采，必须建造一条 650 公里的铁路线，并在未来的铁路终点马踏康(MATAKONG)建立一个深水港。 所有这些需 5 年内投资 90 亿欧元。

为了争夺铁矿的控制权和定价权，国际财团纷纷投入。法新社表示：巨额的投资并没有吓倒北京。在2000年代末，几内亚政府先将英澳矿业巨头力拓集团（Rio Tinto）拥有的第一和第二区块的开发权转给了班尼·斯坦梅茨集团能源公司（BSGR）。孔戴夺权之后，他取消了给班尼·斯坦梅茨集团能源公司（BSGR）的开采权。随后亿万富翁、钻石商人贝尼·斯坦梅茨（Beny Steinmetz）不得不放弃对西芒杜铁矿（Simandou）的开采，希望换取对腐败指控的撤销。但他的如意算盘落空。这名以色列商人贝尼·斯坦梅茨在瑞士被判犯有贪污罪, 被判处五年徒刑并罚款5600万美元。

法新社表示：这样一来，中国想开发几内亚西芒杜铁矿的障碍就被拆除了，中国立即行动。西芒杜铁矿（Simandou）的开采分四个区块，中国公司始终占多数地参与。当然就目前而言，一切都还没有正式开始。博凯铝土矿项目是几内亚最大的矿业项目，每年向中国供应的铝土矿超过中国进口总量的一半。

在几内亚，有一家知名度很高的企业联合体-“赢联盟”。2019年11月13日，“赢联盟”正式获得前两个区块的特许权。中国宝武钢铁集团有限公司也表达了对该项目感兴趣。中国把该项目列为“战略重点”，因为实际上北京就是想减少对澳大利亚矿石的依赖。

法新社介绍了美国、日本、澳大利亚和印度在内的四方安全对话机制(Quad)对中国崛起的遏制。该通讯社表示：自堪培拉支持华盛顿遏制中国扩张的立场以来，中澳两国一直处于争执状态。四方安全对话（也称为 Quad）中，美国、日本、印度和澳大利亚以某种方式在中国周围建立了“封锁圈”，以遏制中国的经济和军事野心。

伦敦大学亚非学院中国研究所的研究员劳伦·约翰斯顿（Lauren Johnston）表示：开采西芒杜铁矿石改变了世界市场，并使几内亚成为与澳大利亚和巴西并列的铁矿石出口大国。

约翰斯顿表示：对中国而言，优势是多重的：供应多样化、价格下降以及澳大利亚在该领域的分量随之下降。 因此，北京总是试图保持与孔戴的最佳关系，投资项目也越来越多。去年10月，孔戴连任后，中国立即表示祝贺。 而今，孔戴垮台后，中国在几内亚失去了一个重要盟友。

法新社最后表示：然而，我们还不知道军政权的国际政策是什么？是否会步孔德的后尘？ 中国仍将是重要的盟友吗？ 中国集团在铝土矿开采方面已经处于领先地位，几内亚是世界第二大铝土矿出口国。 军人掌权的民族主义会容忍它继续下去吗？

政变发起人杜姆布亚（Mamady Doumbouya）在一次演讲中说，由政变者设立的委员会向“经济和金融合作伙伴保证在该国正常的商业活动”。 “委员会向合作伙伴保证，将履行其所有义务“。