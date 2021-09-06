流亡藏人政府司政：中方如有意对话 将任命谈判代表

据西藏之声9月6日报道，位于印度达兰萨拉的藏人行政中央司政边巴次仁在就任百天之际接受专访，强调他当下的重任是防疫与推动藏中和谈，一旦中方表达出和谈的意愿，藏人行政中央将与达赖喇嘛办公室共同研究讨论后，任命新的谈判代表与中方接触。

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藏人司政边巴次仁说：中方如有意对话，将任命谈判代表。据边巴次仁表示，为恢复藏中和谈解决西藏议题，新设的“藏中和谈策略规划小组”已展开工作。该小组不同于过去 “藏中和谈筹备小组”的工作形式，而是收集整理并分析相关信息，即时向内阁进行汇报。

据悉，虽然西藏精神领袖达赖喇嘛多次重申“中间道路”，以不谋求独立，但拥有可以保障自己语言、文字的高度自治权力，希望与中方展开对话。但中国政府自2010年起，中断了与达赖喇嘛代表之间的对话，并且不承认西藏流亡政府。

今年1月和4月，流亡藏人举行大选，边巴次仁当选为西藏流亡政府领导人。这也是自2011年达赖喇嘛卸任政治领袖角色之后，流亡藏人社区举行的第三次直接选举。

据自由亚洲今天报道称，边巴次仁本周一在专访中强调，如果中共政府把“西藏议题”当作一个必须解决的问题，并有意恢复“藏中和谈”，藏人行政中央将与达赖喇嘛办公室的藏中和谈事物负责人进行讨论，并在请示达赖喇嘛后，安排代表和谈。