湖北关公巨像遭拆 问责现代官员否？

中国湖北省建造的巨型关公雕像被指违建，遭勒令迁移。截至昨天，关公雕像的头部已拆卸，开始拆除肩部。中国网友形容这是现代版的关公“大意失荆州”，连累关公在2000年后再被砍头一次。据中国纪检监察报则刊文表示，这起“荆州关公”事件教训深刻，虽然“党中央三令五申，严禁搞形象工程、面子工程”，但现实中，仍有一些地方为了追求政绩，不切实际，甚至违纪违法。当局是否对违纪违法问责？

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据中央社今天报道称，中国湖北省建造的巨型关公雕像被指违建，遭勒令迁移。就湖北巨型关公像拆除，网友称是现代版大意失荆州，连累关公在2000年后再被砍头一次。

中国湖北省建造的巨型关公雕像被指违建，遭勒令迁移。截至昨天，关公雕像的头部已拆卸，开始拆除肩部。

据官方媒体说，这座号称全球最大的关公像位于湖北荆州古城一带，2016年落成，建成仅5年，就因违反法例和工程质量问题被勒令拆除搬迁。中国央视焦点访谈栏目曾报道称，仅建造该雕像当地就花费人民币1.729亿元，之后的关公雕像搬移工程预估花费1.55亿元。

这座关公像包含底座的高度达57.3公尺，重达1200多吨，当年开工时被誉为“荆州旅游的新地标”。但落成以来，不仅没有吸引到游客，关公像之后被指没通过消防验收，底座甚至出现沉降现象，边缘也开始龟裂。去年10月，雕像被认定违反“荆州历史文化名城保护规画”，破坏古城风貌和历史。

拆除后的关公像将搬至荆州区点将台上安放，据称关公曾在当地阅兵点将、操练军士，旁边的拍马山更是他北伐前拍马演练的场地。由于“事发地”在荆州，许多中国网友纷纷拿来此事做文章。有网友说：“建这个是侮辱关羽，常识典故都表明，关羽的一生最大的败绩就发生在荆州”，也有人调侃当地政府“连累关公在2000年后再被砍头一次”。

据中国纪检监察报则刊文表示，这起“荆州关公”事件教训深刻，虽然“党中央三令五申，严禁搞形象工程、面子工程”，但现实中，仍有一些地方为了追求政绩，不切实际，甚至违纪违法。文章说，“3亿多元的代价，必须警钟长鸣。各地党员领导干部都应从这起事件中汲取教训，举一反三，把自己的岗位和职责摆进去。”