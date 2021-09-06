爱彼表总裁讲话中称台湾是技术导向的国家遭指辱华 中国爱国影星退代言人

中国艺人屡屡为了政治表态而与代言品牌解约，人气男星鹿晗的工作室昨天声明说，瑞士爱彼表公开言论违反“一中”原则，即日起终止合作。爱彼表总裁稍早时称台湾是“技术导向的国家”。爱彼官方微博前天（4日）晚间声明为此说法道歉。鹿晗要求爱彼表以中英文对照方式在全球平台上公开致歉。鹿晗本人或被官方"定性"娘炮形象。

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抗议爱彼表总裁称台湾国家，中国代言人鹿晗解约。据中央社今天引述北京环球网、香港星岛日报今天消息说，鹿晗工作室官方微博昨天傍晚声明称，“Audemars Piguet（爱彼）品牌公开发表的不当言论，严重违反一个中国原则。本着负责任的态度，我方敦促爱彼品牌以中英文对照方式在全球平台上公开致歉，反复沟通未果”。

鹿晗的声明说，基于此，鹿晗即日起终止与爱彼品牌的合作关系。声明还说，“国家利益高于一切，鹿晗与鹿晗工作室坚决捍卫国家主权和领土完整”。

据消息，爱彼总裁6月底接受瑞士国际管理发展学院邀请发表主题演讲时，称台湾是“一个非常技术导向的国家”。在引发中国网友不满后，爱彼官方微博前天（4日）晚间声明说，“对于最近发生错误的表述，我们深表歉意。爱彼始终坚持一个中国的立场，坚定维护中国的国家主权和领土的完整性”。

据该报道，如同其他领域，中国演艺界也无法摆脱政治因素的干扰。今年稍早时，众多艺人就为了表态挺新疆棉花而宣布与代言品牌解约；而中国官方近期又大力整肃“娱乐乱象”，包括要求艺人“政治正确”。

中国广电总局公开表示，“政治立场不正确、与党和国家离心离德的人员坚决不用”。知名男星张哲瀚就被曝光曾参拜日本靖国神社而遭封杀。此外，官方近日也锁定“娘炮艺人”，微博“政视频”使用了鹿晗的照片，用作文字配图批评所谓的“娘炮形象”。