美国严查中国阻吓？华尔街股市8月中国上市：零

在首次公开募股（IPO）市场，中美两国的脱钩正在加速。8月在纽约市场，中国企业新股上市为零。原因是美国当局要求进一步披露信息。中国也在9月2日提出新设北京证券交易所等措施，推动企业在本土和香港进行融资。如果脱钩导致投资者保护规则出现背离，投资风险有可能提高。评论说，尽管有风险，世界投资也不会放弃在中国市场赚钱。

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据日本经济新闻今天引述美国调查公司Dealogic统计显示，7月中国企业赴美IPO件数仅为1件，8月时隔1年零3个月为零。1～6月融资额和件数按上半年计算均创出历史新高，但最近踩下急刹车。截至7月上旬，至少有约50家正推进上市筹备工作，但并未获得美国证券交易委员会（SEC）的批准。

SEC要求中国企业增加招股说明书中记载的风险信息。计划在美国上市的中国酒店运营企业8月底重新提交招股说明书，详细说明了中国政府对业务产生影响的可能性。

现有的上市企业也将承受压力。SEC将根据美国国会2020年通过的《外国公司问责法案》，推进上市规定的修改。中国企业一直拒绝美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）对审计体制的检查，但今后如果持续拒绝，最快将于2024年被摘牌。

赴美上市的中国企业此前被默认拒绝检查，事实上一直享受特别待遇。原因是通过吸引强有力的中国企业上市，华尔街的金融机构和交易所能获得巨额的手续费收入。但是，由于中美对立的激化和一部分中国企业的财务造假问题，日趋难以享受特殊待遇。

据该报道，成为决定性因素的是中国滴滴出行的上市问题。中国政府7月宣布加强中国企业赴海外上市的监管。这是滴滴出行6月在美国上市6天后的事件，美国市场相关人士遭受冲击。滴滴出行的总市值仅7月就减少了180亿美元。

据SEC的主席加里·根斯勒(garygensler)8月考虑到滴滴出行事件表示，“中国有可能在游戏的途中明显改变规则”，敦促投资者加以注意，还表示暂停中国企业的上市审批程序。

中美两国的证券当局为了解决审计问题，断断续续展开磋商。在中国证券监督管理委员会（证监会）8月20日召开的会议上，主席易会满表示将创造条件推动中美审计监管合作。不过，SEC正承受来自美国国会对华强硬派的压力，难以轻易做出妥协。

中国已开始加强本国资本市场。新设北京证券交易所将降低上市审计的门槛，扩大中小企业的融资渠道。中国还正在推动与大型机构投资者具有深厚关系的美资证券在中国扩大业务，构建让中国企业容易筹集海外资金的环境。

据该报道，世界的大型机构投资者无法将世界第2大经济体中国从资金的投资对象中剔除。投资资产总额排在美国第2位的公共养老金——加州教师退休金基金(CalSTRS)在2020年的前10大持股中加入了中国两大互联网企业阿里巴巴和腾讯控股。