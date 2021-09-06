菅义伟坚辞 美媒称日本下任首相可能强化对华强硬立场

日本首相菅义伟(Yoshihide Suga)决定辞职后，日本议员准备选出一位可能会强化对华强硬立场的领导人。据华尔街日报今天报道称，接替菅义伟的主要候选人包括两位前外务大臣岸田文雄和河野太郎。两人都赞同强化日本的防御，以应对中国向台湾和日本南部岛屿周围派遣军用飞机和武装船的做法。

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据华尔街日报今天报道称，接替菅义伟的主要候选人包括两位前外务大臣：64岁的岸田文雄(Fumio Kishida)和58岁的河野太郎(Taro Kono)。两人都支持强化日本的防御，以应对中国向台湾和日本南部岛屿周围派遣军用飞机和武装船的做法。

72岁的菅义伟上周五表示，不会寻求连任执政党总裁；菅义伟执政的这一年里，主要工作是遏制新冠疫情和举办东京奥运会。这届奥运会最终在几乎没有现场观众的情况下举行。日本当时暴发了迄今为止最严重的疫情。

在面对国内诸多难题的同时，菅义伟在任期内创造了一个外交政策上的里程碑，成为首位到访白宫与美国总统拜登(Joe Biden)面对面会谈的外国领导人。美日两位领导人在4月份会晤时发表了一份联合声明，提到对台湾稳定的关切，这是1969年以来美日首次发表这种联合声明。

日本执政党自民党定于9月29日就菅义伟的继任者举行选举投票，之后下任首相可能会在约一个月内上任。新首相上任之初就将迎来定于今秋举行的美日印澳四国领导人会议，即“四方安全对话”(Quad)。该机制成立的初衷是共同应对围绕中国的担忧，四国目前已经加强了军事协调。日本新首相也将参加拜登计划于12月举行的民主国家峰会。

美国几个主要军事盟友都将面临换届，德国总理默克尔(Angela Merkel)将在本月的选举后离任，韩国总统文在寅(Moon Jae-in)将于明年春天五年任期结束后卸任，根据韩国法律规定总统不得连任。

中国对香港的压制和拜登对抗中国经济影响力的举措，都让东京方面更加坚定地致力于日美同盟，同时压制了自民党内的对华鸽派声音。

日本政府官员越来越多地发声支持台湾，并更加关注日本南部岛屿卷入地区冲突的风险。

2012年至2017年担任日本外相的岸田文雄之前就宣称，他将挑战菅义伟的执政党领导地位和首相职位。

岸田文雄一直被认为不像自民党内许多人那么强硬，但他今年在一份政策文件中表示，日本需要针对中国投射力量，以震慑中国不要采取侵犯行动。他说，日本应当拥有导弹，以便有能力在敌人导弹攻击日本之前，摧毁其导弹发射场。这一立场使他更可能获得前首相安倍晋三(Shinzo Abe)和其他党内主要保守派的支持。

据该报道，另一位主要候选人河野太郎上周五没有宣布参与竞选，不过表示对这一职位感兴趣，并宣扬他目前作为疫苗事务大臣所取得的成绩。日本近一半人口接种了疫苗，但日本的疫苗接种比美国晚几个月开始，而且许多人的接种面临延误。

河野太郎毕业于乔治敦大学(Georgetown University)，拥有外交学学士学位，在截至2020年9月的一年担任防卫大臣。他经常强调日本军用飞机紧急出动阻止在日本附近的中国战机的行动，并且是首批经常将中国称为威胁的高级政府官员之一。

前总务大臣高市早苗(Sanae Takaichi)已宣布有意参选，在最近发给《华尔街日报》(The Wall Street Journal)的一份书面声明中表示，日本应投资先进的无人机技术和精确导弹，以应对来自中国和朝鲜的威胁。

菅义伟更为人所知的是他关注放松监管等国内政策问题，而非外交政策。前日本驻美大使藤崎一郎(Ichiro Fujisaki)表示，美国对华立场以及中国政府对台施压行动对菅义伟的立场构成导引。藤崎一郎表示：“任何日本领导人都会这样做。所以，新任自民党党魁不会改变对中国或台湾的政策。”

菅义伟的接替者就职几周后就将面临全国大选。倘若主要的中间偏左反对党执掌大权，可能会寻求重塑国际关系，尽管该党整体上支持与美国的结盟。

明年是中日邦交正常化50周年。中国国家主席习近平去年对日本进行国事访问的计划因疫情受阻，自那以来，两国关系已然恶化。日本对台湾的支持激怒了中国政府。台湾是一个自治岛屿，中国宣称对台湾拥有主权。日本与台湾并无正式外交关系，但日本今年向台湾提供了新冠疫苗，双方的高层政界人士还进行了线上交流。

据该报道，田纳西州共和党参议员哈格蒂(Bill Hagerty)曾在2017年至2019年期间担任美国驻日大使，他在今年7月份与来自台湾和日本的议员一同参加了三方会议，日本前首相安倍晋三当时也出席了该会议。哈格蒂和美国政府官员们表示，日本政府官员现在频频讨论台湾问题，他们变得更愿意表达对台湾的支持。哈格蒂说：“在我看来，日本在这个问题上的公开态度转变表明，台湾在他们心中是首要重大事项，而且有充分理由。