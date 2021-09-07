中国人口老化加剧 有149个深度老龄城市

中国第七次人口普查结果显示，中国149个城市已进入“深度老龄化”，这些城市集中在东北地区、中部地区、长三角、黄河中下游以及成渝城市群。按照国际通行划分标准，当一个国家或地区65岁及以上人口占比超过7%时，代表进入老龄化；达到14%，为深度老龄化；超过20%，则进入超老龄化社会。

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据中央社今天引述中国官方媒体消息指，中国人口老化加剧，深度老龄城市达149个。该报道引述第一财经消息说，中国人口老化在加速，但不同区域和城市的情况差异大。从区域分布来看，149个城市中，来自东部沿海地区的共41个，占27.5%；东北地区有36个，占24.2%；中西部地区有72个，占48.3%。

总体上看，深度老龄化的城市集中在东北地区、中部地区、长三角、黄河中下游以及成渝城市群。

从省分来看，149市分布在22个省，其中有7个省的深度老龄化城市达到或超过10个。

其中，四川的深度老龄化城市达到了17个，数量位居第一；山东全省16个地市中，已有14个进入到深度老龄化，山东65岁及以上人口达到了1536万人，是全中国老龄人口总量最大的省分。四川“最老”的原因主要是四川的地市州数量比较多，而地市的人口除了流向沿海发达地区外，近年来随着省会成都的经济快速发展，大量人口也流入成都。

消息说，长江中游的湖南、安徽、湖北也存在类似情况。如中部的湖南和安徽共有12个地市进入深度老龄化，湖北也有9个。其中一大原因就是青壮年人口外流，劳动年龄人口占比较低，因而老年人口占比高。

东北的老龄化同样受年轻人口外移影响，数据显示，东北三省共36市，已经全部进入到深度老龄化阶段。

相比之下，珠三角、福建沿海有大量外来人口流入，因此老龄化程度也相对较低。

据该报道引述杭州规划委员会专家委员会副主任委员汤海孺表示，传统生育观念对一个地方的生育率和老龄化程度有明显影响。相比长三角发达地区，广东和福建、浙东南的温台地区老龄化程度相对较低。