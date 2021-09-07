中国加大整顿 艺人设工作室遭指逃税

中国正在雷厉风行整顿娱乐圈，官媒今天再度发文点名，艺人成立的演艺工作室已成为逃漏税的手段，应严加惩治。今年截至目前，已经注销超过600个演艺经纪相关企业。据中国企业讯息查询平台“天眼查”的资料显示，截至8月底，今年中国已注销660多家与艺人经纪相关企业。

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中国整顿娱乐圈，据中央社今天报道说，中国官媒中央人民广播电台中国之声的微信公众号，今天发布文章指出，根据统计，到了2025年，中国演艺产业的市场规模将达到人民币679.43亿元。然而在巨大的经济利益背后，时有演艺人员逃漏税的情形发生。据业内人士透露，成立独立的工作室，并精心挑选注册地，成为了演艺人员逃税的主要方式。

该媒体引述中国演出行业协会秘书长潘燕表示，从行业自律的角度来说，须尽量避免违法、违规的情形出现，增强法律意识、合法合规经营是从业人员及相关经纪机构应有的共识。“设立工作室不再是一个可以逃避责任的洼地”。他强调，从范冰冰的逃税事件，到近日国家税务总局公布郑爽逃税案件的处理决定，罚款共计2.99亿元，接连透露相关部门严惩逃税行为的决心。

据中国企业讯息查询平台“天眼查”的资料显示，截至8月底，今年中国已注销660多家与艺人经纪相关企业。然而消息引述北京岳成律师事务所高级合伙人岳屾山的说法，只要存有刻意逃漏税的行为，即便将工作室注销，也无法避免责任。“如果主观上就是想少缴税或不缴税，又实施了相应的手段，这个时候是不受（追溯）期限限制的，而且还得交滞纳金。”

据中央社说，日前中共中央网信办发布相关整顿娱乐圈的通知，其中就要求相关平台对于明星的经纪公司、工作室，在网络上的行为负起管理责任，包含制定相关营运规范，对帐号注册认证，对于发布内容、商业推广、粉丝管理等行为，作出明确规定。