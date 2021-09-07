中国地产公司平均每天破产一家

根据中国官方媒体的统计，今年以来已经有274家房地产公司发布破产文书，平均每天一家。融创中国董事局主席孙宏斌日前以“惨烈”形容下半年的房市，甚至称“除了我们以外都有可能暴雷”。

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《时代周报》报导，据不完全统计，今年以来至9月5日，共有274家房地产公司发布破产文书，平均每天就约有一家破产，小微地产公司加速退出市场，但破产者也不乏知名的公司。

中国官方近年喊出“房子是用来住的，不是用来炒的”，尤其去年下半年以来，监管单位提出“三道红线”的标准限制房地产公司利用高槓杆经营，并严控房贷额度，多种手段下，房市今年急降温。

即使是上市地产公司也出现危机。报导举例说，今年2月，华夏幸福公告称，截至9月4日，华夏幸福 累计未能如期偿还的债务本息，合计人民币878.99亿元。

阳光100中国也在8月发布公告称，公司2亿美元可转换债券可能构成违约。截至9月3日，蓝光发展 累计到期的未能偿还的债务本息金额，合计186.64亿元。

报导说，信用违约风险逐渐从边缘小型地产公司蔓延至全国排名前50的大型地产公司。华夏幸福、蓝光发展都曾经是位列行业前30名的企业。

澎湃新闻报导，8月31日，融创中国2021年中期业绩投资人会议上，董事会主席孙宏斌说，他预计下半年市场“会比较惨烈”。

被问到下一个会是哪家公司“暴雷”时，他说要了解别人的公司很难，但他知道除了他们以外都有可能暴雷。”他并表示，现在出问题的企业其实两年前就已经看到了，出现问题一定是综合性的。

《时代周报》引用中国指数研究院资料，今年9月，房地产公司即将面临偿债高峰，债券到期总规模高达838.5亿元；下一个偿债高峰将出现在2022年3-4月，到期规模分别为1039.4亿元及940.6亿元。