德拉吉与习近平通电话：推G20阿富汗特别峰会
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意大利总理德拉吉和中国国家主席习近平周二通电话，讨论组织一次关于阿富汗局势的G20特别峰会。意大利是今年G20峰会轮值主席国。法新社说， 中国国家电视台CCTV报道了德拉吉和习近平的电话会晤，但没有提到意大利的倡议。法新社没有提及该通话由谁发起。
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据法新社今天报道称，意大利总理德拉吉和中国国家主席习近平周二通电话，根据意大利政府总理的一份声明说，双方讨论组织一次关于阿富汗局势的G20特别峰会。
据这一份声明，德拉吉和习近平 "讨论了阿富汗危机的最新发展以及管理危机的国际间，包括20国集团之间可能的合作领域。
据该报道，意大利是世界20大经济强国论坛的轮值主席国，它希望尽快召开一次关于阿富汗问题的国家元首和政府首脑会议，并邀请北京和莫斯科参加，因为在塔利班接管和西方国家撤出后，俄罗斯与中国被要求在该国发挥越来越大的作用。
法新社说，中国国家电视台CCTV报道了德拉吉和习近平的会晤，但没有提到意大利的倡议。
据意大利外交部长路易吉-迪马约周二在意大利参议院听证发言时说，意大利外交部正在努力 "核实 "举行这一峰会的 "条件、方式和时间表"，在这之前可能会举行外交部长的 "筹备会议"。
法新社说，上周在斯洛文尼亚举行的欧盟外长非正式会议上，"20国集团参与的重要性得到了认可"，据这位意大利外交部长补充说，他刚刚从与阿富汗接壤的国家，包括与塔利班关系密切的巴基斯坦访问回来。
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