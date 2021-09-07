法新社：香港支联会藐视当局

每年组织天安门纪念活动的香港民主团体周二开始与当局对峙，无视配合警方调查其活动是否符合 "国家安全 "的期限。上个月，警方命令支联会交出财务和运营信息，指责其作为 "外国代理人 "工作。 周二，即今天是履行这一要求的最后期限，支联会成员提交了一封信，告知当局拒绝合作，因为当局的要求没有法律依据。

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据法新社今天发自香港的消息，支联会这个一年一度的天安门守夜活动的组织者藐视当局。支联会处于香港当局执行《国家安全法》的十字路口，北京在2019年的大规模民主抗议活动后对香港实施了国家安全法，以消除任何反对意见。

上个月，警方命令该组织交出财务和运营信息，当局指责支联会作为 "外国代理人 "工作。该要求包括自1989年成立以来所有成员的个人信息、所有会议记录、财务报告以及与捍卫中国民主和人权的非政府组织的任何交流。

法新社说，周二，即履行这一要求的最后期限，联盟成员提交了一封信，告知他们拒绝合作。

据支联会律师和该组织成员邹幸彤在前往警察局的路上说，"我们会回复说'我们认为你们的要求没有法律依据，所以我们不理会你们。"

支联会的董事之一徐汉光也向法院提出上诉，认为警方要求提供信息是非法的。据徐汉光在他的信件中说。"警方官员没有解释为什么认为支联会是外国代理人，这使得支联会无法提供具体的反驳或澄清，"

香港当局早些时候曾警告说，如果支联会的领导人拒绝配合调查，他们可能面临罚款或监禁。

法新社说，中国正在给香港打上威权的烙印，已经逮捕了几十名民主人士。

香港支联会曾经是该市政治多元化的象征。

自1989年以来，每年6月4日，支联会都会在一个公园里聚集数万人，举行烛光晚会，纪念天安门镇压的受害者，口号是呼吁在中国实现民主。

但最近的两次守夜活动被禁止，几个月前支联会经营的一个博物馆被关闭。

北京和香港当局警告说，未来的六四守夜活动很可能违反国家安全法。

据中央社稍早报道称，香港支联会副主席邹幸彤8日重申，支联会不是外国代理人，相关指控并无事实根据。

据香港商业电台消息，邹幸彤昨天上午接受该台访问时说，警方国安处指控支联会为外国代理人，这并无事实基础，而该会拒绝向国安处提交相关资料。据邹幸彤重申，香港市民支援爱国民主运动联合会只是接受捐款的民间组织，并非外国代理人。

警方国安处早前表示正在调查支联会，怀疑该会违反港区国安法的规定，接受外国资助并充当外国代理人，因此要求支联会提交过往营运资料。

在面对法律风险的压力下，支联会预定于本月底商讨解散决议。

中央社说，1989年北京爆发民运后，支联会于同年5月21日在港成立，目的是支援中国的爱国民主运动，其5大纲领是释放民运人士、平反“八九”民运、追究屠城责任、结束一党专政及建设民主中国。