索罗斯炮轰全球最大资金管理集团贝莱德投资中国

美国亿万富翁投资者索罗斯(George Soros)在华尔街日报批评全球最大的资金管理机构贝莱德说，“现在向中国倾注数十亿美元是一个悲剧性的错误，” 索罗斯说，“这很可能会让贝莱德的客户亏损，更重要的是，会损害美国和其他民主国家的国家安全利益。”

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据路透社今天报道称，亿万富翁索罗斯（George Soros）批评，贝莱德的中国投资是个“错误”，可能让客户亏损。据华尔街日报(WSJ)的一篇评论文章称，亿万富翁投资者索罗斯(George Soros)表示，贝莱德公司BLK.N现在向中国投资数十亿美元是一个“错误”，很可能会给该资产管理公司的客户带来亏损。索罗斯在评论文章中写道，“这很可能会让贝莱德的客户亏损，更重要的是，会损害美国和其他民主国家的国家安全利益。”

上个月，贝莱德成为第一家在中国全资经营共同基金业务的外国资产管理公司。

据该文章称，索罗斯说贝莱德在中国的国有企业和民营公司之间做了区分，而这与现实相去甚远。

贝莱德公司没有立即回应路透的评论请求。

今年以来，针对从科技到教培等行业的一系列监管打击令中国的投资者感到不安，自2月以来，这些打击已使市值蒸发了近万亿美元。

据中央社报道说，金融界亿万富翁暨慈善家索罗斯近来猛烈砲轰投资中国的行为。他投书美媒，批评贝莱德集团押注世界第2大经济体将使客户资金曝险，还会危及美国安全利益。

在执行长芬克（Laurence Fink）领导下，作为全球最大资金管理业者的贝莱德集团（BlackRock Inc.），引领全球进军中国资产管理业。

贝莱德集团2个月前通过核准，成为中国第一家全外资拥有的共同基金公司，上月开始提供投资商品给中国个人客户。

据“华尔街日报”今天刊出索罗斯的投书，他表示：“现在，把数以十亿计美元投入中国是悲惨错误。”

索罗斯说，“贝莱德集团的客户有可能亏钱，更重要的是，美国与其他民主国家的安全利益将会受损。”

索罗斯写道，中国国家主席习近平认为所有中企都是“一党制国家的工具”，而贝莱德集团似乎误解了习近平。

据索罗斯表示，中国抑制市场的措施始于去年突然喊卡蚂蚁集团的首次公开募股（IPO），此后逐步强化限制，例如叫车服务公司滴滴出行赴美上市后遭整改，中国补教业面临打压等。索罗斯也提到，贝莱德的经理人应该明白“中国房地产市场正在酝酿一场巨大危机”。

索罗斯并表示：“如今美国与中国正陷于压制与民主这两种治理体系的生死冲突。”

中央社说，索罗斯近几周已数度撰文警告，中国发动一波撼动市场的打压措施，外界不应与习近平统治下的中国建立更紧密的经济关系。上月索罗斯已投书华尔街日报，谴责习近平是“全球开放社会最危险的敌人”，接着又在英国“金融时报”（Financial Times）主张美国国会应通过法案，限制资产经理人只能投资“实际治理架构透明、符合股东立场的企业”。