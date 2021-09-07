腾讯响应习近平号召捐500亿元后遭指即增微信收费作补偿一举两得

中国互联网巨头腾讯公司近期响应官方“共同富裕”的号召，捐出500亿元。上周传出腾讯打算推出个人微信记录云存储收费服务的消息，受到网民批评，有网民更担心个人数据安全问题。

广告 继续浏览后续

据自由亚洲报道称，据中国日报网站消息，腾讯拟推出个人微信云存储付费服务，苹果用户或在180元/年左右，安卓用户或在130元/年左右。上述消息立即引起网民广泛关注，迅速冲上微博热搜。中国最大的网络聊天工具微信拥有12.5亿用户，绝大部分手机用户均安装了微信应用，每天使用微信的时间远高于看电视新闻。

有网民在微博留言批评腾讯微信推出的收费服务。有匿名网民称，如果这样，那就去支付宝吧，反正功能都一样。另有网民称，以后扯皮记录就可以当证据。

有中国业内专家对媒体说，如果该新业务能够成功推出，将会吸引不少用户付费购买，但是上“云”后，如何确保用户的数据隐私安全和服务质量是关键。

也有网民认为腾讯推出新的收费服务，与弥补近期捐出的500亿元人民币，响应中共中央政府的号召，走“共同富裕”的路有关。

据该报道说，8月18日，腾讯宣布再增500亿元资金，启动“共同富裕专项计划”，并深入结合自身的数字和科技能力，在乡村振兴、低收入人群增收、基层医疗体系完善、教育均衡发展等民生领域提供持续助力。4月，腾讯宣布投入500亿元启动“可持续社会价值创新”战略。过去4个月内，腾讯已连续投入1000亿元，表达对政府的支持。

根据财报，腾讯2021年上半年总收入为人民币2735.62亿元，同比增长23%；净利润903.54亿元，同比增长46%；经调整后净利润为671.57亿元，同比增长17%。其中，腾讯第二季度营收1383亿元，同比增长20%；社交网络二季度营收290亿元，占比21%。