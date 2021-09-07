陆人赴港将免14天隔离

为重振香港旅游和消费，香港特区行政长官林郑月娥7日宣布推出“来港易”计划，15日起，来自中国大陆非疫情中高风险区的非香港居民，抵达香港后将均无须进行14天强制检疫隔离。

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林郑月娥日前接受上海解放日报旗下新媒体《上观新闻》专访时就透露，港府将尽快推出针对非香港民众的“来港易”计划，方便上海等大陆旅客到香港旅游。

林郑月娥当时表示，自从中共中央制定港版国安法、完善特区选举制度，以及落实“爱国者治港”等一系列措施后，香港社会已迅速“由乱入治”，恢复安宁和稳定。香港目前除受疫情影响外，社会大致恢复正常，市民生活亦已重回正轨。因此港府将尽快推出针对非港人的“来港易”。

据香港文汇网报导，适用于来自中国大陆和澳门非香港居民的“来港易”计划，初期每天会有2,000名限额，深圳湾口岸及港珠桥口岸各有1,000名。循“来港易”入境香港者，须持有核酸检测阴性证明，抵港后也要接受定期病毒检测。

此外，林郑月娥还宣布，针对香港民众的“回港易”，8日零时起全面恢复，适用大陆全境及澳门，但来自大陆疫情中高风险地区者不适用。目前中国大陆被列为中高风险的地区仅剩六处。

林郑月娥称，过去经“回港易”返港的香港民众有20多万人，当中无一人确诊，重新恢复“回港易”相信香港市民应可以放心。

早前受大陆本土疫情影响，港府于8月4日宣布收紧“回港易”计划，除广东外，香港民众若从大陆其他地区返回香港必须家居强制检疫14天。