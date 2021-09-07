面对中国竞争 “雷诺在电动车上有真正的实力”

9月6日，慕尼黑车展正式开幕。面对中国电动车的竞争，雷诺集团新任CEO卢卡·德梅奥（Luca de Meo）7日在接受法国全天候电视台BFMTV记者采访时表示：法国雷诺集团在快速发展的电动车市场上有实力应对中国的挑战。

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雷诺在德国车展上是少有的非德国品牌的汽车制造商之一。德国总统默克尔7日特意出现在法国展台上。默克尔本一向注重国产品牌，这也算得上是给法国汽车商的一个殊荣。

欧盟已经公布“2035年禁售燃油车”的时间表，默克尔前往法国雷诺展台是要表达欧洲团队的齐心，这恐怕是默克尔向展商发出的一个环保信号。BFMTV记者表示：不论是法国还是德国品牌，法德两国都启动了向电动车的转型。那么，只有转型成功，才可以应对来自中国制造商的重大商业攻势。

面对今后来自中国电动车的冲击，雷诺集团新任CEO卢卡·德梅奥表示：“汽车世界的竞争压力并不是什么新鲜事儿。它是世界上最具竞争的行业之一，所以我们早已经习惯了。

他还补充说：欧洲面对亚洲制造商的挑战已不是第一次了。最早来到欧洲汽车市场的是日本人；随后是韩国人。日本和韩国人制造的汽车质量都不错。现在我们将面对中国汽车制造商。他还表示：为了支撑全电动车链的发展，中国的生态系统做好了先行工作，在电续航里程等技术上已经过关。他表示：随着中国国内市场对电动车需求量的不断增加，中国制造商会以极具竞争力的价格出口中国的电动车。

雷诺-日产联盟合作的全电动汽车重塑的梅甘娜（Megane）就是其中一款。

雷诺集团新任CEO卢卡·德梅奥对法国记者表示：我认为雷诺在电动汽车方面专业知识很过硬。日产是一个非常相信电力汽车的品牌，和他们合作建立平台并共享蓄电设备，这使我们在技能和规模上有了优势，也将使我们成为龙头之一，如果你允许我这样表达的话。

卢卡·德梅奥还表示：中国产的汽车进军欧洲已经说了很多年。但在新车销售方面还没有占太大的比重。这中间当然有优先需要满足中国国内市场需求的原因；也有欧洲标准剥夺了中国产的汽车不能大批打入欧洲市场的另一个原因。

雷诺集团执行长也坦承地表示：然而，随着新的 100% 电动车型进入我们的市场，近年来情况似乎正在发生变化。 中国上汽集团2006年收购的名爵全电动汽车 MG ZS EV；中国新能源汽车全球化先行者|爱驰U5；蔚来汽车研制的首款电动车都在后起直追。中国制造商 Nio 已选择在预计到达其他市场之前首先进入欧洲的电动汽车黄金国-挪威。

中国长城汽车高端品牌WEY，在慕尼黑车展首日亮相展台，其中长城咖啡智能平台下首款插电式混合动力车型摩卡PHEV为全球首发，海外车型名称则定为：Coffee 01。WEY强势亮相慕尼黑车展，代表着中国国产自主品牌，展现它的实力 。

雷诺集团旗下达契亚（Dacia）品牌近日在欧洲发布了全新车型Dacia Spring。作为该品牌的首款纯电动汽车，它将开启达契亚的新篇章。最重要的是，达契亚首款纯电动汽车Dacia Spring 是在中国制造的。 雷诺年底推出的一款汽车价位仅仅在16992欧元。雷诺也希望能够敲开中国中产家庭更换电动车的大门。如果雷诺将来做好应对来自中国竞争的准备，它也将能够利用世界领先汽车市场的优势。