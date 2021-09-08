中国整治金融黑嘴 已查封1793个社群帐号

中国网信办日前宣布整治唱衰唱空市场的金融"黑嘴"后，9月8日发布首波成果，共处置2929个违规帐号，其中1793个遭封禁，包含3个拥有百万粉丝的帐号。

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中国国家互联网信息办公室8月27日宣布，即日起至10月26日，针对商业网站平台和自媒体违规採编发布财经类资讯的情形，展开专案整治。

据中国网信办8日晚发布，截至目前，已处置违规的自媒体帐号达2929个，其中，遭到封禁的帐号有1793个，包括3个拥有超过100万以上粉丝的帐号，最多的一个甚至有300多万名粉丝。此外，还清理有害的资讯达4万7153条。

在整治的过程中，中国网路社群平台如微信、百度、抖音、快手纷纷宣布配合官方政策，并定期发布整治报告。

此外，上海证监局今日也发布整治财经黑嘴的初步成果，总共下架音档、影片、节目3187个，关闭了53个直播间。

上海证监局称，严格禁止未经资格认证的个人和机构，发布涉及投资理财等财经领域的内容；加强受理对涉非法证券期货活动网路资讯的举报，对于核实为违规的内容进行调查，提高举报处理效率。

上海证监局并称，持续借由“股民学校”专门频道，传播各类证券相关基础知识和法律法规，加强投资者教育。