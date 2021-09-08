中国整治“饭圈”乱象韩媒认为针对韩国 驻韩使馆安抚

动物姿态也是饭圈文化的交流图

近来中国政府整治娱乐圈及“饭圈”乱象，部分艺人包括韩国艺人的粉丝群社交账号被关停。韩国媒体对此较为关注，担心中韩文化交流受到影响，甚至认为中方有关举措有针对韩国的一面。对此，中国驻韩国大使馆发言人阐明中方立场：中方有关行动针对的全部都是有悖公序良俗、有违法律法规的言行，不会影响中国同任何国家的正常交流。

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据路透社今天报道称，中国整治“饭圈”乱象韩媒认为针对韩国：中国驻韩使馆回应“针对有悖公序良俗行为”。

中国驻韩国大使馆官网刊登使馆发言人就中国政府启动“清朗”系列专项行动阐明立场的文章称，近一段时间来，中国境内娱乐圈演艺明星偷税漏税、涉黄涉毒等失德失范事件频频发生。同时，中国互联网“饭圈”问题日益突出，各类粉丝群互相谩骂诽谤，大搞恶意营销，诱导甚至强迫粉丝包括未成年人集资应援。

“一些粉丝为了为偶像刷票，不惜采购成箱酸奶，扫完瓶盖上的二维码后就将酸奶倒掉，”文章称。这些行为向社会传播大量有害信息，对以年轻人为主的粉丝消费群体造成巨大负面影响，有的甚至触犯法律，严重阻碍娱乐行业健康发展。

发言人表示，今年是“中韩文化交流年”启动之年，明年是中韩建交30周年。“我们愿继续同韩方加强文化交流，鼓励充满积极正能量的文化交流与合作，抵制低俗恶劣的诱导与攀比。”