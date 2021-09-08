“伞兵”引发的争议大热

中国官方多次清网，包括列出众多禁用词。“傻逼”二字就是常被中国网络平台封锁的骂人粗话，但自1个多月前，有人在影片平台哔呖哔呖（bilibili，简称B站）开始以“伞兵”代替会被封锁的“傻逼”后，“伞兵”二字在中国网络上，便迅速成为“傻逼”二字逃避封锁的替代词。官方现在禁止亵渎“‘精锐中的精锐’“伞兵，反而允许“傻逼”一词奋勇出笼。网络评论是一场精彩的官民双方成功“交换战俘”。

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据中央社今天报道称，用伞兵换傻逼 ，雅词攻防战引中国网络热议。

“傻逼”是常被中国网络平台封锁的骂人粗话，部分网友因此改用“伞兵”代替，却被中共官媒警告“伞兵不容侮辱”。“傻逼”二字是常被中国网络平台封锁的骂人粗话，部分网友因此改用“伞兵”代替，却被中共官媒警告“伞兵不容侮辱”，但“傻逼”二字也因此解禁，被形容为“成功的换俘”。

在中国网络上，“伞兵”二字原本用来形容机关或企业里，由高层主管自外部直接任用的人员，意指“空降人员”，运用得不算广泛。但自1个多月前，有人在影片平台哔呖哔呖（bilibili，简称B站）开始以“伞兵”代替会被封锁的“傻逼”后，“伞兵”二字在中国网络上，便迅速成为“傻逼”二字逃避封锁的替代词。

进入9月，包括微博帐号“央视网青年”、人民日报、央视军事等中共官媒相继发表文章，除要求中国网友“玩梗要适度，不要污名化伞兵”外，更为伞兵“正名”，并指“伞兵是‘精锐中的精锐’，绝不容污名化”等。其中有文章提到，很多“谐音梗”确实能给生活带来乐趣，但是一旦被滥用并广泛普及，它们就有可能从“快乐源泉”，变成“祸从口出”。

据官方文章指出，在严格的网络监管之下，越来越多屏蔽词的产生造成了“谐音梗”的滥用。而网络上总有一些用户需要透过比较“有气势的攻击性话语”，表达内心的愤怒与不满。在二者产生矛盾下，缩写与谐音应运而生。

中央社说，在上述具警告意味的文章发表后，有中国网友发现，至少在百度贴吧里，“傻逼”二字已经不再被封锁，可以使用。更有人为此发表评论说，百度贴吧为了赎回“伞兵”谐音梗，只好释放被囚禁的“傻逼”来交换。否则，网友没有“傻逼”可用，还得继续祸害“伞兵”。

评论指出，用“谐音梗”逼百度贴吧释放被屏蔽囚禁的词，看似小事一桩，却是可以写进中国网络发展史的大事。这是一次成功的朝野互动，是官民双方第一次“交换战俘”。网友扣押了“伞兵”当“傻逼”用，官方若营救“伞兵”必须释放“傻逼”来交换。