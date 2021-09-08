“共同富裕”冲击或过猛 要缓一缓？

中国近一年的强监管措施引发市场忧虑。官媒人民日报今天刊发评论称，监管并非针对特定行业企业，官方对民营经济、对外开放态度不变。值得注意的是，文章未再如以往提到“共同富裕”，取而代之的是“规范市场秩序”。此前，不断有舆论声称北京推动的“共同富裕”，是针对中国民营企业家的财富重分配计划。

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据中央社今天报道说，中国官媒为监管风暴缓颊，战略未再提共同富裕。

中国自2020年底起，对网络金融、电商、叫车平台和补教等行业的一连串监管措施，引发外界猜测。即便官方澄清相关举措并非打击民营企业，但一些评论担忧北京对改革开放的态度是否改变。

人民日报8日在头版刊登题为“坚持监管规范和促进发展两手并重、两手都要硬”的评论员文章。这篇文章7日晚间已先透过人民日报app（应用程式）发布。据该评论指，有关部门对“平台经济、教育培训、信息（资讯）安全”等多领域的监管，是从“规范市场秩序、构建新发展格局、推动高质量发展”的战略高度出发。

8月30日举行的中共中央全面深化改革委员会第21次会议中，有关反垄断监管的战略表述是“构建新发展格局、推动高质量发展、促进共同富裕”。而人民日报今天所刊发评论，未再提到“共同富裕”，取而代之的是“规范市场秩序”。此前，不断有舆论声称北京推动的“共同富裕”，是针对中国民营企业家的财富重分配计划。

这篇评论又强调，监管规范和促进发展要“两手并重、两手都要硬”，“引导督促企业服从党的领导，服从和服务于经济社会发展大局”。评论又指，“非公有制经济”（民营经济）在中国经济发展的地位和作用没有改变；支持引导“非公有制经济”的方针政策、为其营造良好环境等方针政策也不变。评论指，在新形势下，中国要坚持“两个毫不动摇”。亦即：巩固发展“公有制经济”，也鼓励支持引导“非公有制经济”发展。

据该评论也强调，“对外开放是中国的基本国策，任何时候都不会动摇”。

中央社说，中国国务院副总理刘鹤6日也有类似表述。他在中国国际数字（数位）经济博览会视讯致词时表示，官方支持民营经济发展的方针未变，将来也不会改变。