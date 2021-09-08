塔利班新政府阵容惹议 欧盟：未具代表性

塔利班宣布成立阿富汗临时政府，看守内阁成员均为自家人。欧盟9月8日警告，塔利班未能兑现将不同团体纳入政府的承诺，新政府未能“兼容并蓄且具代表性”。中国外交部发言人汪文斌9月8日称，中国对塔利班成立临时政府表示“重视”。汪文斌说：“这结束了阿富汗长达三周多的‘无政府状态’，是阿恢复国内秩序与战后重建的必要一步”。

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中国外交部发言人重申，中国希望阿富汗能“构建广泛包容的政治架构，奉行温和稳健的内外政策，坚决打击各类恐怖势力”。

欧盟发言人指出，对塔利班公布的临时政府成员进行初步分析后，欧盟认为“就阿富汗多样的种族和多元宗教而言，这并不像是我们所希望看到以及塔利班过去几周许诺要成立的兼容并蓄且具代表性的阵容”。

欧盟27个成员国针对增加与塔利班互动设下5大条件，包含过渡政府阵容须“兼容并蓄且具代表性”。

欧盟发言人说：“基于谈判结果，原本预期这样的包容性和代表性将存在于未来过渡政府的阵容。”

塔利班7日宣布成立的强硬路线看守内阁阵容未包含女性或非塔利班成员，被控涉及恐怖主义而受联合国制裁或遭美国通缉的关键人物则在政府成员名单中。