多个人权团体呼吁NBC等大电视公司拒绝转播北京冬奥会

多个人权团体发表一封公开信，呼吁包括美国国家广播公司（NBC）在内的世界各大电视台取消转播即将于明年2月4日开幕的北京冬季奥运会的计划。

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根据美联社的报道，发表公开信的多个人权团体代表中国境内的少数民族，包括维吾尔族人、藏人和港人等。公开信说，这些电视台面临成为中国“正在恶化的侵权行为”之“帮凶”的风险。

这封公开信已于9月7日被送交NBC环球公司首席执行长杰夫∙谢尔以及其他国际大电视台的主管。

NBC多年来一直是总部设于瑞士的国际奥林匹克委员会的合作伙伴，并且以77.5亿美元的价码拿下未来6届奥运会的独家电视转播权。NBC为奥运会独家电视转播权付出的费用据信占到国际奥委会全部收入的4成。

因为新冠疫情而延后一年的东京奥运会和残奥会刚刚结束，多个人权团体就希望立即聚焦北京冬奥会以及选择北京作为冬奥会东道主的国际奥委会。

不过国际奥委会一再表示，它只是一个体育组织。国际奥委会主席巴赫（Thomas Bach）甚至不愿谈论或谴责维吾尔族人或中国其他少数民族所受到的遭遇。国际奥委会不仅面对抵制北京冬奥会的呼声，而且其15个最大的赞助商也面临压力。连一些运动员都公开表示他们非常为难。

根据美联社的报道，国际奥委会主要赞助商之一的英特尔（Intel）公司一位副总裁就曾表示，他赞同有关种族灭绝正在发生的评估。

“你们所有的公司都面临成为中国利用体育洗刷严重并持续恶化侵权行为计划帮凶的高度风险，而且会让中国当局的行为更加肆无忌惮，”公开信写道。“你们公司转播北京2022冬奥会就是让侵权行为合法化，而且为被普遍视为一场‘种族灭绝的运动会’作宣传。”

中国外交部一再抨击所谓“体育政治化”的图谋，并强调任何抵制奥运会的企图“都注定会失败”。北京也一再否认对维吾尔族人实施种族灭绝，并将这一指控描述为“世纪谎言”。

由全球180个人权组织组成的一个国际联盟今年2月曾经致信世界各国领导人，要求关注中国的人权纪录，并抵制明年的北京冬奥会。这封写给世界各国领导人的公开信同样以西藏、新疆、内蒙古和香港为例，列举了中国政府对藏人、维吾尔族人的政治迫害以及在香港对民主抗争者的围捕。

国际奥委会一直拒绝抵制北京冬奥会，或将冬奥会移往别的国家举行。不过在人权团体的强大压力下，国际奥委会几年前已经将人权要求写入与奥运会东道主的合约中，但是北京冬奥会没有赶上这一全新的要求。2024年的巴黎奥运会将是首届纳入人权要求的奥运会。

国际奥委会是在2015年决定让北京成为2022年冬奥会的东道主的。当时参与竞争的两个欧洲城市奥斯陆和斯德哥尔摩因为财务或政治原因先后退出角逐，剩下两个竞选城市一个是北京，另一个是哈萨克斯坦的阿拉木图。结果国际奥委会在投票时，北京以44票对40票胜出。

国际西藏网络共同主席拉登特通（Lhadon Tethong）接受美联社访问时表示，接受公共资助的加拿大广播公司（CBC）、英国广播公司（BBC）和德国公共广播联盟（ARD）绝对不应对北京冬奥会做转播。她呼吁这些国家的民众就此发声。

“NBC、CBC和其他一些广播公司计划帮助中国领导人，在他们正在对维吾尔族人实施种族灭绝、对藏人和许多其他人实施大规模镇压之时，营造一幅‘正常奥运会’美好画面是不可想象的，”拉登特通说。

拉登特通说，“我们这次发出的这封信就是要让这些广播公司知道，如果他们转播北京2022冬奥会，他们就是帮凶。”