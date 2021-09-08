尽管受中国压力 立陶宛称不会在台湾问题上退缩

立陶宛外交部长加布里埃利乌斯·兰茨贝吉斯近日在接受“外交政策”FP采访时说，立陶宛正在努力寻找外交解决方案。但尽管受中国压力，立陶宛不会在台湾问题上退缩。

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据美国“外交政策”FP署名外交和国家安全记者罗比格拉默RobbieGramer报道称，中国就立陶宛与台湾互换外交办事处的决定与立陶宛展开了一场斗争，开启了中国与欧洲之间的新斗争，这可能成为北京能否让小国屈服于其意愿的风向标。但摊牌似乎已经陷入僵局。北京从维尔纽斯召回其大使——这是它第一次与欧盟国家这样做——限制了与立陶宛的贸易，并暂停了两国之间的铁路货运服务。维尔纽斯外交部长在最近的一次采访中表示，尽管面对来自一个 GDP 是立陶宛的 260 多倍的国家的压力，维尔纽斯不会退缩。

据立陶宛外交部长加布里埃尔·兰茨贝吉斯在最近的一次采访中告诉外交政策说，“目前没有计划取消在台北开设代表处的选项，”加布里埃尔·兰茨贝吉斯称，“我们仍然坚持下去。”但兰茨贝吉斯表示，他致力于通过外交途径解决僵局。他说，“我总是坚信，有以尊严的方式来解决此问题的方法。”

但立陶宛外交部长加布里埃尔·兰茨贝吉斯暗示说，中国的强硬策略最终可能适得其反，他例举澳大利亚的情况。在堪培拉呼吁对冠状病毒的起源进行独立调查并阻止中国电信巨头华为建设其 5G 网络后，北京去年采取了一系列报复性贸易举措进行回击。迄今为止，澳大利亚一直拒绝让步，澳大利亚政府高级官员表示，他们已准备好接受经济打击以捍卫主权。

立陶宛外交部长加布里埃尔·兰茨贝吉斯说，有时反压力反而能增加抗灾能力，而不是让国家断裂，”兰茨贝吉斯还表示，立陶宛可能是小国如何应对来自中国的政治和经济压力的金丝雀。

兰茨贝吉斯说，“我们明白，中国正在集结其全部肌肉，以便向其他国家施加足够的压力，以便将它们推向他们想要的方向。但话说回来，我认为与澳大利亚一样，我认为这些国家有可能找到摆脱这种压力的方法。”

中国将独立的台湾视为其领土的一部分，并誓言将在必要时以武力夺回，尽管中国共产党从未对该岛进行过统治。近年来，北京加大了对越来越少承认台湾而不是中国的国家的压力，包括 2017 年的巴拿马和 2019 年的所罗门群岛。 目前有15 个国家，主要是拉丁美洲和亚太地区的小国，仍然承认台湾。

但立陶宛执政联盟去年在呼吁“以价值观为基础的外交政策”时表明，它已准备好在这个问题上表明立场，特别提到捍卫“从白俄罗斯到台湾”的民主自由的斗争。立陶宛正在寻求扩大其在亚洲的经济和外交关系。它于2020年在澳大利亚开设了大使馆，并计划在不久的将来在韩国和新加坡设立大使馆。

中国与维尔纽斯争端的催化剂在于新代表处的名称。台湾政府于 7 月宣布其在维尔纽斯的新办事处将被称为“台湾驻立陶宛代表处”。其他承认北京的国家，包括美国，在台湾设有代表处，但将其称为台北办事处，以台湾首都命名，以避免与北京在提及该岛本身时发生外交争端。

美国在立陶宛与中国的争吵中表示支持立陶宛。上个月，美国国务卿安东尼·布林肯和副国务卿温迪·谢尔曼分别与兰茨贝吉斯通话，讨论了此事。“面对中华人民共和国的胁迫行为，布林肯强调了美国坚定不移地声援我们的北约盟友和欧盟伙伴立陶宛，”国务院发言人内德·普莱斯在谈到布林肯与兰茨贝吉斯的通话时说。

据该报道称，中国与立陶宛之间的争端加剧了许多欧盟和北约成员国与中国之间日益扩大的分歧，因为中国正在扮演一个新的全球超级大国的角色。欧盟试图在与中国日益增长的经济联系之间平衡人权和其他民主价值观，但并不总是成功。欧盟与中国就贸易和投资协议进行的为期七年的谈判于 5 月中止，此前欧盟立法者推迟批准协议，理由是中国对新疆维吾尔族少数民族的广泛侵犯人权行为。美国将镇压维吾尔人列为种族灭绝。

立陶宛在 1990 年苏联解体后获得独立，已成为欧盟民主价值观和人权最坚定的捍卫者之一，尽管其他几个欧盟成员国被指控与中国和俄罗斯有利益勾结。

立陶宛在境外促进民主的立场导致了离本国更近的地缘政治挤压。在白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科去年全面镇压民主抗议活动后，立陶宛已同意接待邻国白俄罗斯的反对派领导人。卢卡申科的举动得到了俄罗斯的支持。

反过来，卢卡申科从国外（主要是伊拉克和中东）接受移民，并将他们推过与立陶宛的边界进入欧盟领土。立陶宛和其他欧盟国家指责卢卡申科制造移民危机并将难民武器化，以加大对欧盟的压力。周二，波兰宣布在其与白俄罗斯的边界进入紧急状态作为回应。

白俄罗斯不是欧盟或北约的成员，但与立陶宛、波兰和拉脱维亚这三个国家接壤。

兰茨贝吉斯说，他的政府正在努力将越过立陶宛边境的移民遣返他们的祖国。他还说，还有更多的移民被困在白俄罗斯，无处可去。他估计被困在白俄罗斯的移民人数在 5,000 至 11,000 人之间。“白俄罗斯现在面临卢卡申科给自己带来的移民危机。”